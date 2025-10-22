MENOY

Ζάκυνθος: Σφοδρή κακοκαιρία στο νησί, πλημμύρισαν δρόμοι

THESTIVAL TEAM

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η έντονη κακοκαιρία που πλήττει από το πρωί τη Ζάκυνθο, με τις περισσότερες δυσκολίες να εντοπίζονται στο οδικό δίκτυο του νησιού.

Συγκεκριμένα, λόγω συσσώρευσης υδάτων και φερτών υλικών, έχουν καταγραφεί προβλήματα στους δρόμους που συνδέουν τα χωριά Άγιο Κήρυκα με Καλλιπάδο, καθώς και το Σαρακινάδο με τον Άγιο Κήρυκα. Πλημμυρικά φαινόμενα σημειώνονται επίσης στο χωριό του Ρομυρίου, ενώ στη Λιθακιά έχουν προκληθεί μικρές κατολισθήσεις βράχων.

Παράλληλα, στον Άγιο Λέοντα, μεγάλο δέντρο έχει πέσει και έχει αποκλείσει πλήρως την κυκλοφορία, με συνεργεία να επιχειρούν για την απομάκρυνσή του.

Οι Αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την κυκλοφορία στους πληγείσες περιοχές.

