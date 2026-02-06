Τσατραφύλλιας: Υποτροπικός αεροχείμαρρος φέρνει την άνοιξη μέσα στον χειμώνα – Το σκηνικό του καιρού τις επόμενες μέρες

Ένας «υποτροπικός αεροχείμαρρος» φέρνει την άνοιξη μέσα στο χειμώνα σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Alpha, Γιώργο Τσατραφύλλια, για τον καιρό των επόμενων ημερών.

Ο Γιώργος Τσατραφύλλιας σε ανάρτησή του σχετικά με την πρόγνωση του καιρού για τα επόμενα 24ωρα, σημειώνει πως «περιορίζονται οι βροχές το Σαββατοκύριακο και ανεβαίνει η θερμοκρασία», ενώ κάνει λόγο για έναν «υποτροπικό αεροχείμαρρο», που όπως τονίζει «φέρνει την άνοιξη μέσα στο χειμώνα».

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Ο υποτροπικός αεροχειμάρρος (subtropical jet stream) είναι μια στενή ζώνη πολύ ισχυρών ανέμων στην ανώτερη τροπόσφαιρα, που φυσά από δυτικά προς ανατολικά.

Aυτή την περίοδο ο υποτροπικός αεροχειμάρρος βρίσκεται βορειότερα, και αυτό ευνοεί ξεκάθαρα τη μεταφορά θερμότερων αερίων μαζών προς την περιοχή μας.

Επίσης με την επίδραση και των ανέμων ( καταβάτες), το Σαββατοκύριακο ο υδράργυρος θα βρεθεί 6-8 βαθμούς πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Χαρακτηριστικά: Σάββατο- Κυριακή: 20-22 βαθμοί: Κρήτη, Αττική, Φθιώτιδα, Βοιωτία, Εύβοια, Θεσσαλία, ανατολική Πελοπόννησος».