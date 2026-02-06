MENOY

Τσατραφύλλιας: Υποτροπικός αεροχείμαρρος φέρνει την άνοιξη μέσα στον χειμώνα – Το σκηνικό του καιρού τις επόμενες μέρες

THESTIVAL TEAM

Ένας «υποτροπικός αεροχείμαρρος» φέρνει την άνοιξη μέσα στο χειμώνα σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Alpha, Γιώργο Τσατραφύλλια, για τον καιρό των επόμενων ημερών.

Ο Γιώργος Τσατραφύλλιας σε ανάρτησή του σχετικά με την πρόγνωση του καιρού για τα επόμενα 24ωρα, σημειώνει πως «περιορίζονται οι βροχές το Σαββατοκύριακο και ανεβαίνει η θερμοκρασία», ενώ κάνει λόγο για έναν «υποτροπικό αεροχείμαρρο», που όπως τονίζει «φέρνει την άνοιξη μέσα στο χειμώνα».

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Ο υποτροπικός αεροχειμάρρος (subtropical jet stream) είναι μια στενή ζώνη πολύ ισχυρών ανέμων στην ανώτερη τροπόσφαιρα, που φυσά από δυτικά προς ανατολικά.

Aυτή την περίοδο ο υποτροπικός αεροχειμάρρος βρίσκεται βορειότερα, και αυτό ευνοεί ξεκάθαρα τη μεταφορά θερμότερων αερίων μαζών προς την περιοχή μας.

Επίσης με την επίδραση και των ανέμων ( καταβάτες), το Σαββατοκύριακο ο υδράργυρος θα βρεθεί 6-8 βαθμούς πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Χαρακτηριστικά: Σάββατο- Κυριακή: 20-22 βαθμοί: Κρήτη, Αττική, Φθιώτιδα, Βοιωτία, Εύβοια, Θεσσαλία, ανατολική Πελοπόννησος».

Γιώργος Τσατραφύλλιας

