Τσατραφύλλιας: Πώς θα είναι ο καιρός τα Χριστούγεννα – Η πρώτη εκτίμηση και τι δείχνουν τα μοντέλα

Την πρώτη εκτίμηση για τον Δεκέμβριο παρέθεσε σήμερα ο μετεωρολόγος, Γιώργος Τσατραφύλλιας, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι πρόκειται για τελευταίες ενημερώσεις εποχικών μοντέλων που αντιμετωπίζονται με σχετική επιφύλαξη.

Όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος στην ανάρτησή του στο Facebook, τα στοιχεία δείχνουν υψηλότερες θερμοκρασίες 1-2 βαθμούς σε σχέση με τα κανονικά επίπεδα, αλλά και λίγο περισσότερες βροχές σε συγκεκριμένες περιοχές.

Στην ανάρτησή του ο μετεωρολόγος του Alpha και του Weather2Go.gr αναφέρει:

«Σε καιρική ανάπαυλα τις επόμενες ημέρες… Πρώτη εκτίμηση για τον μήνα των Χριστουγέννων… Καλημέρα!

Μετά από τα 2 βροχοφόρα συστήματα από την Ιταλία όπου έδωσαν αρκετές βροχές κυρίως στη δυτική Ελλάδα, μέχρι και την επόμενη εβδομάδα δεν φαίνεται (προς το παρών ) καμία οργανωμένη διαταραχή να μας επηρεάζει με βροχές ,χιόνια ή κρύα!

Τουναντίον, ο υδράργυρος θα βρεθεί σε πιο υψηλά για την εποχή επίπεδα (μέχρι και 5 βαθμούς σταδιακά) ενώ οι βροχές θα είναι περιορισμένες και όχι αξιόλογες.

Επιπλέον για τον Δεκέμβρη οι τελευταίες ενημερώσεις των εποχικών μοντέλων δίνουν σήμα: για υψηλότερες θερμοκρασίες 1-2 βαθμούς σε σχέση με τα κανονικά επίπεδα και λίγο περισσότερες βροχές στη δυτική Ελλάδα, τη Θράκη, το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα σε σχέση με τα κλιματικά δεδομένα.

Να υπενθυμίσω ότι οι εποχικές προγνώσεις πρέπει να αντιμετωπίζονται με σχετική επιφύλαξη. Τα εποχικά μοντέλα δίνουν τάσεις και πιθανότητες, όχι βεβαιότητες!».