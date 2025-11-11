MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΑΙΡΟΣ

Τσατραφύλλιας: Πώς θα είναι ο καιρός τα Χριστούγεννα – Η πρώτη εκτίμηση και τι δείχνουν τα μοντέλα

|
THESTIVAL TEAM

Την πρώτη εκτίμηση για τον Δεκέμβριο παρέθεσε σήμερα ο μετεωρολόγος, Γιώργος Τσατραφύλλιας, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι πρόκειται για τελευταίες ενημερώσεις εποχικών μοντέλων που αντιμετωπίζονται με σχετική επιφύλαξη.

Όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος στην ανάρτησή του στο Facebook, τα στοιχεία δείχνουν υψηλότερες θερμοκρασίες 1-2 βαθμούς σε σχέση με τα κανονικά επίπεδα, αλλά και λίγο περισσότερες βροχές σε συγκεκριμένες περιοχές.

Στην ανάρτησή του ο μετεωρολόγος του Alpha και του Weather2Go.gr αναφέρει:

«Σε καιρική ανάπαυλα τις επόμενες ημέρες… Πρώτη εκτίμηση για τον μήνα των Χριστουγέννων… Καλημέρα!

Μετά από τα 2 βροχοφόρα συστήματα από την Ιταλία όπου έδωσαν αρκετές βροχές κυρίως στη δυτική Ελλάδα, μέχρι και την επόμενη εβδομάδα δεν φαίνεται (προς το παρών ) καμία οργανωμένη διαταραχή να μας επηρεάζει με βροχές ,χιόνια ή κρύα!

Τουναντίον, ο υδράργυρος θα βρεθεί σε πιο υψηλά για την εποχή επίπεδα (μέχρι και 5 βαθμούς σταδιακά) ενώ οι βροχές θα είναι περιορισμένες και όχι αξιόλογες.

Επιπλέον για τον Δεκέμβρη οι τελευταίες ενημερώσεις των εποχικών μοντέλων δίνουν σήμα: για υψηλότερες θερμοκρασίες 1-2 βαθμούς σε σχέση με τα κανονικά επίπεδα και λίγο περισσότερες βροχές στη δυτική Ελλάδα, τη Θράκη, το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα σε σχέση με τα κλιματικά δεδομένα.

Να υπενθυμίσω ότι οι εποχικές προγνώσεις πρέπει να αντιμετωπίζονται με σχετική επιφύλαξη. Τα εποχικά μοντέλα δίνουν τάσεις και πιθανότητες, όχι βεβαιότητες!».

Γιώργος Τσατραφύλλιας Χριστούγεννα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 21 ώρες πριν

Ερντογάν: Ολοκληρώσαμε την ανακαίνιση του σπιτιού του Κεμάλ στη Θεσσαλονίκη και είναι ανοιχτό για τους επισκέπτες

ΔΙΕΘΝΗ 22 ώρες πριν

ΗΠΑ: Πάνω από 1.500 ακυρώσεις πτήσεων, η εβδομάδα ξεκίνησε με χιλιάδες καθυστερήσεις

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 22 λεπτά πριν

Η Θεσσαλονίκη στο επίκεντρο της ανάπτυξης της AEGEAN με νέους απευθείας προορισμούς και ακόμα περισσότερες θέσεις

MEDIA NEWS 24 ώρες πριν

Φάνης Λαμπρόπουλος: “Δεν μπορώ να αλλάξω πολλά στην εκπομπή – Περιμένουμε να την μάθει ο κόσμος και να την αγαπήσει”

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 7 λεπτά πριν

Ηράκλειο: Νέο βίντεο ντοκουμέντο από την παράσυρση της γυναίκας από ΙΧ -Σε κρίσιμη κατάσταση στην Εντατική

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 23 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή αστυνομικός για διακίνηση ναρκωτικών – Καταδικάστηκε σε εξαετή κάθειρξη με ποινική διαπραγμάτευση