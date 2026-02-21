MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΑΙΡΟΣ

Θα σηκωθεί ο χαρταετός σας την Καθαρά Δευτέρα; Η πρόβλεψη του καιρού για τη Θεσσαλονίκη

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Πως θα είναι το σκηνικό του καιρού την Καθαρά Δευτέρα στη Θεσσαλονίκη; Θα έχουν σύμμαχο τον άνεμο οι μπαμπάδες στο πέταγμα του χαρταετού;

Δυστυχώς τα νέα για όλους αυτούς που αγαπούν το έθιμο του χαρταετού είναι δυσάρεστα. Τα κυριότερα μοντέλα πρόγνωσης του καιρού δείχνουν χαμηλή ταχύτητα ανέμου. Αν επαληθευτούν οι προβλέψεις τότε οι χαρταετοί θα σηκωθούν πολύ δύσκολα.

Πιο συγκεκριμένα, την Καθαρά Δευτέρα στη Θεσσαλονίκη θα πνέουν άνεμοι με ένταση 1 έως 2 μποφόρ σε κάποιες περιοχές. Στις 8 το πρωί θα πνέει άνεμος έντασης 1 Μποφόρ. Η πρόβλεψη αναφέρει ότι η ταχύτητα του ανέμου θα είναι περίπου 10 χλμ/ώρα. Ίδια θα είναι η κατάσταση στις 13:00. Θα πνέουν ήπιοι άνεμοι με ταχύτητα από 8 έως 12 χλμ/ώρα, πιθανώς από βορειοδυτικές / βόρειες διευθύνσεις.

Μετά τις 13:00 αναμένεται οι άνεμοι να ενισχυθούν ελαφρά και να φτάσουν έως τα 14 χλμ/ώρα. Είναι η ώρα της ημέρας που θα έχετε τις περισσότερες πιθανότητες να δείτε τον χαραετό σας ψηλά. Τις απογευματινές και βραδινές ώρες η δύναμη του ανέμου θα φτάσει στα 2 Μποφόρ.
Συνοψίζοντας, μπορούμε να πούμε ότι τα πράγματα θα ήταν χειρότερα αν επικρατούσε άπνοια, ωστόσο, με 1 Μποφόρ οι ερασιτέχνες πεταχτές δεν θα καταφέρουν να απογειώσουν τους χαρταετούς τους.

Όσον αφορά τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του καιρού: Η μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος την Καθαρά Δευτέρα στη Θεσσαλονίκη θα είναι 14 βαθμοί Κελσίου και η ελάχιστη θα είναι 4 βαθμοί Κελσίου. Θα επικρατούν αραιές νεφώσεις. Δεν διαφαίνεται σημαντική πιθανότητα βροχόπτωσης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΥΓΕΙΑ 17 ώρες πριν

Η καλύτερη ώρα να φάτε πρωινό εάν έχετε υψηλή χοληστερόλη

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 9 ώρες πριν

Λαμία: Αυτοκίνητο παρέσυρε δύο νεαρούς στο κέντρο της πόλης – Ο ένας τραυματίστηκε σοβαρά, δείτε εικόνες

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 8 ώρες πριν

Καντεβέρε: Να βλέπουμε κάθε παιχνίδι σαν να είναι τελικός

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 17 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Ο “Φάκελος Μέριλιν Μονρόε: Κωδικός Erase” και σήμερα στο Artbox Fargani Theater

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 13 ώρες πριν

Δένδιας για επέτειο απελευθέρωσης Ιωαννίνων: Ορόσημο της νεότερης ελληνικής ιστορίας

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 14 ώρες πριν

Λακωνία: Θρίλερ με τον Ελληνοαμερικανό επιχειρηματία που αγνοείται – Τι υποστηρίζουν οι συγγενείς του