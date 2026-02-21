Θα σηκωθεί ο χαρταετός σας την Καθαρά Δευτέρα; Η πρόβλεψη του καιρού για τη Θεσσαλονίκη

Πως θα είναι το σκηνικό του καιρού την Καθαρά Δευτέρα στη Θεσσαλονίκη; Θα έχουν σύμμαχο τον άνεμο οι μπαμπάδες στο πέταγμα του χαρταετού;

Δυστυχώς τα νέα για όλους αυτούς που αγαπούν το έθιμο του χαρταετού είναι δυσάρεστα. Τα κυριότερα μοντέλα πρόγνωσης του καιρού δείχνουν χαμηλή ταχύτητα ανέμου. Αν επαληθευτούν οι προβλέψεις τότε οι χαρταετοί θα σηκωθούν πολύ δύσκολα.

Πιο συγκεκριμένα, την Καθαρά Δευτέρα στη Θεσσαλονίκη θα πνέουν άνεμοι με ένταση 1 έως 2 μποφόρ σε κάποιες περιοχές. Στις 8 το πρωί θα πνέει άνεμος έντασης 1 Μποφόρ. Η πρόβλεψη αναφέρει ότι η ταχύτητα του ανέμου θα είναι περίπου 10 χλμ/ώρα. Ίδια θα είναι η κατάσταση στις 13:00. Θα πνέουν ήπιοι άνεμοι με ταχύτητα από 8 έως 12 χλμ/ώρα, πιθανώς από βορειοδυτικές / βόρειες διευθύνσεις.

Μετά τις 13:00 αναμένεται οι άνεμοι να ενισχυθούν ελαφρά και να φτάσουν έως τα 14 χλμ/ώρα. Είναι η ώρα της ημέρας που θα έχετε τις περισσότερες πιθανότητες να δείτε τον χαραετό σας ψηλά. Τις απογευματινές και βραδινές ώρες η δύναμη του ανέμου θα φτάσει στα 2 Μποφόρ.

Συνοψίζοντας, μπορούμε να πούμε ότι τα πράγματα θα ήταν χειρότερα αν επικρατούσε άπνοια, ωστόσο, με 1 Μποφόρ οι ερασιτέχνες πεταχτές δεν θα καταφέρουν να απογειώσουν τους χαρταετούς τους.

Όσον αφορά τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του καιρού: Η μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος την Καθαρά Δευτέρα στη Θεσσαλονίκη θα είναι 14 βαθμοί Κελσίου και η ελάχιστη θα είναι 4 βαθμοί Κελσίου. Θα επικρατούν αραιές νεφώσεις. Δεν διαφαίνεται σημαντική πιθανότητα βροχόπτωσης.