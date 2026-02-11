Στο έλεος της κακοκαιρίας η Πρέβεζα με κατολισθήσεις και πλημμύρες – Στον “αέρα” κατάστημα λόγω διάβρωσης του εδάφους

Σοβαρά προβλήματα προκαλούν οι συνεχείς βροχοπτώσεις σε περιοχές της Ηπείρου, με την Πρέβεζα να πλήττεται από ενεργές κατολισθήσεις.

Οι Αρχές βρίσκονται σε συνεχή επιφυλακή για την αποτροπή περαιτέρω ζημιών.

Όπως ανέφερε ο Περιφερειάρχης Ηπείρου, Αλέξανδρος Καχριμάνης, στη σημερινή συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής: «Είμαστε ακόμη σε αρχικό στάδιο και βρισκόμαστε σε συνεχή επιφυλακή, καθώς τα προβλήματα μπορεί να επιδεινωθούν εάν συνεχιστούν οι βροχοπτώσεις και τις επόμενες ημέρες».

Σύμφωνα με τον κ. Καχριμάνη, σε εξέλιξη βρίσκονται κατολισθήσεις στον Μύτικα Πρέβεζας, όπου απειλείται κατάστημα, καθώς και στη Μυρσίνη Πρέβεζας, με κατοικία να βρίσκεται σε κίνδυνο.

Κατολισθήσεις έχουν εντοπιστεί επίσης στην επαρχιακή οδό Ελατοχώρι-Βωβούσα, ενώ προβλήματα καθίζησης καταγράφονται σε δύο σημεία της εθνικής οδού Άρτα-Τρίκαλα.

Που αλλού εντοπίζονται προβλήματα στην Πρέβεζα

Η Περιφέρεια Ηπείρου έχει έρθει σε επικοινωνία με το ΙΓΜΕ για οριοθέτηση των κατολισθήσεων στη Μυρσίνη και εκπόνηση μελέτης για την περιοχή Ελατοχώρι-Βωβούσα, με στόχο την άμεση αντιμετώπιση των φαινομένων. Παράλληλα, προβλήματα καταγράφονται στον ποταμό Λούρο από υπερχείλιση και στον Καλαμά από συσσώρευση κορμών.

Στη συνεδρίαση εγκρίθηκαν έργα άμεσης αποκατάστασης, μεταξύ των οποίων η παραλιακή οδός Τμήμα Μονολίθι-Υποθαλάσσια Ζεύξη Ακτίου με προϋπολογισμό 250.000 ευρώ και η αντιμετώπιση της κατολίσθησης στον Μύτικα (Α΄ φάση) με προϋπολογισμό 120.000 ευρώ.

Κοντά στην παραλία του Μύτικα έχει υποστεί σοβαρές ζημιές μία επιχείρηση που λειτουργεί την θερινή περίοδο και φαίνεται πως δύσκολα θα μπορέσει να επισκευαστεί, σύμφωνα με όσα αναφέρει το epiruspost.gr.

Οι ρωγμές είναι μεγάλες και το πιθανότερο είναι να οδηγηθεί σε κατεδάφιση.

Όλη η ακτή του Μύτικα βάλλεται από την διάβρωση γεγονός που η Περιφέρεια Ηπείρου σχεδιάζει να αντιμετωπίσει μέσα από ανάθεση σε τεχνικό σύμβουλο προκειμένου να προταθούν ολοκληρωμένες λύσεις.

Πηγές: Epiruspost.gr-Prevezatoday.gr