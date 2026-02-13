Στο έλεος της κακοκαιρίας η Κρήτη: Χείμαρροι οι δρόμοι, πτώσεις δέντρων και κατολισθήσεις – Δείτε βίντεο

Στο έλεος της κακοκαιρίας βρέθηκε και η Κρήτη, καθώς θυελλώδεις άνεμοι και καταιγίδες χτύπησαν το νησί.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, αρκετά ήταν τα μικροπροβλήματα που καταγράφηκαν στο νησί, με τα περισσότερα να εντοπίζονται στην ενδοχώρα του Ηρακλείου αλλά και το νότιο τμήμα της Κρήτης.

Από νωρίς χθες το βράδυ ξεκίνησε η βροχόπτωση στο νησί, η οποία σύντομα μετατράπηκε σε καταιγίδα ενώ οι θυελλώδεις άνεμοι έκαναν ισχυρή την παρουσία τους.

Αρκετά προβλήματα στο δήμο Φαιστού

Ο δήμος Φαιστού ήταν μία από τις περιοχές όπου καταγράφηκαν μικροπροβλήματα.

Σε αρκετές περιοχές «άνοιξαν» οι ουρανοί και πλημμύρισαν οι δρόμοι που καλύφθηκαν με λάσπες και φερτά υλικά.

Την ίδια ώρα, στον δρόμο προς τον αναδασμό Τυμπακίου το βράδυ «κόπηκε» η γέφυρα στα δύο. Όπως αναφέρει το e-mesara.gr, το περιστατικό σημειώθηκε τα μεσάνυχτα περίπου και άμεσα έσπευσαν οι αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου που έκλεισαν τον δρόμο για αποφυγή ατυχημάτων.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αρκετές ήταν και οι κατολισθήσεις που προκάλεσαν οι καταιγίδες και οι θυελλώδεις άνεμοι στην Κρήτη.

Μία από τις κατολισθήσεις καταγράφηκαν στο δήμο Φαιστού, στον δρόμο από τις Καμάρες προς τα Βορίζια, που ένας βράχος έπεσε στο οδόστρωμα με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία.

Πτώσεις δέντρων – Επιχείρησε η πυροσβεστική

Εξαιτίας θυελλωδών ανέμων υπήρξαν και πτώσεις δέντρων σε διάφορα σημεία της Κρήτης, με αποτέλεσμα να κληθεί η πυροσβεστική.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του patris.gr, καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας η πυροσβεστική επιχείρησε για διάφορες περιπτώσεις πτώσεις δέντρων που χρειάστηκε να προχωρήσει στην κοπή και την απομάκρυνσή τους.