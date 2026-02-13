MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΑΙΡΟΣ

Στο έλεος της κακοκαιρίας η Κρήτη: Χείμαρροι οι δρόμοι, πτώσεις δέντρων και κατολισθήσεις – Δείτε βίντεο

Φωτογραφία Αρχείου
|
THESTIVAL TEAM

Στο έλεος της κακοκαιρίας βρέθηκε και η Κρήτη, καθώς θυελλώδεις άνεμοι και καταιγίδες χτύπησαν το νησί.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, αρκετά ήταν τα μικροπροβλήματα που καταγράφηκαν στο νησί, με τα περισσότερα να εντοπίζονται στην ενδοχώρα του Ηρακλείου αλλά και το νότιο τμήμα της Κρήτης.

Από νωρίς χθες το βράδυ ξεκίνησε η βροχόπτωση στο νησί, η οποία σύντομα μετατράπηκε σε καταιγίδα ενώ οι θυελλώδεις άνεμοι έκαναν ισχυρή την παρουσία τους.

Αρκετά προβλήματα στο δήμο Φαιστού

Ο δήμος Φαιστού ήταν μία από τις περιοχές όπου καταγράφηκαν μικροπροβλήματα.

Σε αρκετές περιοχές «άνοιξαν» οι ουρανοί και πλημμύρισαν οι δρόμοι που καλύφθηκαν με λάσπες και φερτά υλικά.

Την ίδια ώρα, στον δρόμο προς τον αναδασμό Τυμπακίου το βράδυ «κόπηκε» η γέφυρα στα δύο. Όπως αναφέρει το e-mesara.gr, το περιστατικό σημειώθηκε τα μεσάνυχτα περίπου και άμεσα έσπευσαν οι αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου που έκλεισαν τον δρόμο για αποφυγή ατυχημάτων.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αρκετές ήταν και οι κατολισθήσεις που προκάλεσαν οι καταιγίδες και οι θυελλώδεις άνεμοι στην Κρήτη.

Μία από τις κατολισθήσεις καταγράφηκαν στο δήμο Φαιστού, στον δρόμο από τις Καμάρες προς τα Βορίζια, που ένας βράχος έπεσε στο οδόστρωμα με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία.

Πτώσεις δέντρων – Επιχείρησε η πυροσβεστική

Εξαιτίας θυελλωδών ανέμων υπήρξαν και πτώσεις δέντρων σε διάφορα σημεία της Κρήτης, με αποτέλεσμα να κληθεί η πυροσβεστική.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του patris.gr, καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας η πυροσβεστική επιχείρησε για διάφορες περιπτώσεις πτώσεις δέντρων που χρειάστηκε να προχωρήσει στην κοπή και την απομάκρυνσή τους.

Κακοκαιρία Κρήτη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 20 ώρες πριν

Η Αγγελική Ηλιάδη για τις αμβλώσεις: Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι συζητάμε αυτή τη στιγμή για το αν ένα μωρό έχει το απόλυτο δικαίωμα στη ζωή

ΣΧΕΣΕΙΣ 10 ώρες πριν

Πέντε σημάδια με τα οποία το σώμα σας σάς προειδοποιεί πως δεν είστε ευτυχισμένες στη σχέση σας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 12 ώρες πριν

Εξαφάνιση 14χρονου από δομή φιλοξενίας στη Λάρισα – Η ανακοίνωση από το “Χαμόγελο του Παιδιού”

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 23 ώρες πριν

Διευκρινίσεις από την ΑΑΔΕ σχετικά με τις πληρωμές των κτηνοτρόφων – Τι ισχύει

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 18 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Προφυλακίστηκε ο 26χρονος Παλαιστίνιος που κατηγορείται για βιασμό 16χρονου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1 ώρα πριν

Παύλος ντε Γκρες για το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος: Πολλά περνάνε από το μυαλό μου