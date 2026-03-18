Στα λευκά η ορεινή Ελασσόνα: Χειμωνιάτικο ξύπνημα με χιονοπτώσεις και τσουχτερό κρύο – Δείτε βίντεο

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το κύμα κακοκαιρίας που επηρεάζει τα ορεινά τμήματα του νομού Λάρισας, με το πρώτο φως της ημέρας να αποκαλύπτει ένα μαγευτικό, πλην όμως παγωμένο σκηνικό σε χωριά της Ελασσόνας.

Η χιονόπτωση, η οποία ξεκίνησε κατά τη διάρκεια της νύχτας, έντυσε στα λευκά τις στέγες των σπιτιών και τις πλαγιές των ορεινών όγκων που περιβάλλουν την περιοχή. Η ομίχλη και η χαμηλή νέφωση συνθέτουν μια τυπική χειμωνιάτικη εικόνα, με τον υδράργυρο να καταγράφει αισθητή πτώση, αγγίζοντας το μηδέν.

Δείτε βίντεο:

Όπως φαίνεται και στις σχετικές λήψεις, οι λευκές νιφάδες έχουν καλύψει ομοιόμορφα το χωριό, ενώ οι καπνοδόχοι των σπιτιών έχουν πιάσει δουλειά, καθώς οι κάτοικοι προετοιμάζονται για μια δύσκολη, από πλευράς θερμοκρασιών, ημέρα.

Η εξέλιξη του καιρού και ο κίνδυνος παγετού

Σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προγνώσεις, το φαινόμενο αναμένεται να παρουσιάσει διακυμάνσεις κατά τις επόμενες ώρες.

Με τη δύση του ηλίου, ο κίνδυνος παγετού στο οδικό δίκτυο της ορεινής Ελασσόνας θα είναι ιδιαίτερα αυξημένος.

Οι οδηγοί που κινούνται προς τα ορεινά χωριά καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό (αντιολισθητικές αλυσίδες ή χιονολάστιχα).

Την ίδια ώρα, οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας του Δήμου Ελασσόνας βρίσκονται σε επιφυλακή για τον καθαρισμό των δρόμων, εφόσον η ένταση των φαινομένων το απαιτήσει.

