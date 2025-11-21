MENOY

Σοβαρά προβλήματα από την κακοκαιρία στη Δυτική Ελλάδα: 112 στα Ιωάννινα – Σε ποιες περιοχές σημειώθηκαν πλημμύρες και κατολισθήσεις

Eκτεταμένα προβλήματα σε Δυτική Ελλάδα, Ήπειρο και Ιόνιο προκαλεί η κακοκαιρία, με τα Ιωάννινα να λαμβάνουν μήνυμα από το 112 για έντονα φαινόμενα και αυξημένο κίνδυνο κατολισθήσεων. Η Πυροσβεστική έχει δεχτεί δεκάδες κλήσεις για αντλήσεις υδάτων από πλημμυρισμένα υπόγεια, ενώ τα συνεργεία συνεχίζουν να επιχειρούν αδιάκοπα.

Σύμφωνα με το onprevezanews, ο δρόμος από την Παλαιά προς τη Νέα Φιλιππιάδα έχει αποκλειστεί προσωρινά λόγω της μεγάλης ποσότητας νερού και των φερτών υλικών στο οδόστρωμα. Σε επιφυλακή βρίσκονται ο Δήμος, η Αστυνομία και η Πυροσβεστική.

Καθολική απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων στα ορεινά της Καλαμπάκας

Σημειώνεται ότι στο οδικό δίκτυο (επαρχιακή οδός Καλαμπάκας-Ασπροποτάμου) στην περιοχή Ασπροποτάμου του Δήμου Μετεώρων Νομού Τρικάλων ισχύει καθολική απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων.

Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση στην Κέρκυρα. Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, ο Δήμος και η Περιφέρεια ζητούν να κηρυχθεί η βόρεια πλευρά του νησιού σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ αναβάλλονται και οι αθλητικές διοργανώσεις του Σαββατοκύριακου. Από τα Ιωάννινα έχουν ήδη αναχωρήσει άνδρες της 5ης ΕΜΑΚ με σωστικές λέμβους και εξοπλισμό.

