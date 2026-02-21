Σφοδρή κακοκαιρία στη Λήμνο: Υπερχείλισε χείμαρρος, ποτάμια οι δρόμοι – Ήχησε το 112

Η έντονη κακοκαιρία που έπληξε την περιοχή της Αγίας Τριάδας στην Μύρινα της Λήμνου και την πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στα ΚΤΕΛ προκάλεσε σοβαρά προβλήματα το πρωί του Σαββάτου.

Ο χείμαρρος στην περιοχή υπερχείλισε, μετατρέποντας τους δρόμους σε ορμητικά ρεύματα νερού. Οι εικόνες από το σημείο ήταν αποκαλυπτικές, με τη στάθμη του νερού να ανεβαίνει απότομα και να παρασύρει φερτά υλικά, δημιουργώντας επικίνδυνες συνθήκες για οδηγούς και πεζούς.

Σύμφωνα με βίντεο που καταγράφηκαν στην περιοχή, η κατάσταση ήταν δραματική, καθώς το νερό πλημμύρισε δρόμους και αυλές, ενώ το ρεύμα ήταν αρκετά ισχυρό για να προκαλέσει ζημιές και να δημιουργήσει κίνδυνο για τους πολίτες.

Άμεσα, λίγο μετά τις 07:30, ενεργοποιήθηκε το σύστημα «112», με τις Αρχές να καλούν τους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να αποφύγουν τα σημεία όπου καταγράφονται πλημμυρικά επεισόδια.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων στην Περιφερειακή Ενότητα #Λήμνου περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.



ℹ️ https://t.co/mbLpAekqgN@pyrosvestiki@hellenicpolice February 21, 2026

Η ένταση της βροχόπτωσης είχε σοβαρές συνέπειες και σε άλλες περιοχές της πόλης, με χαρακτηριστικά προβλήματα να καταγράφονται στην κυκλοφορία των οχημάτων. Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες της περιοχής αναφέρουν πως οι εικόνες έμοιαζαν με «ποτάμι», ενώ εκφράζουν την ανησυχία τους για την ταχύτητα και τη δύναμη της καταιγίδας.

Τα συνεργεία του Δήμου Λήμνου έσπευσαν αμέσως στο σημείο για να προχωρήσουν στην απομάκρυνση των υδάτων και στον καθαρισμό των δρόμων. Παρά τις παρεμβάσεις, η κατάσταση παρέμεινε δύσκολη για αρκετή ώρα. Οι Αρχές συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της κακοκαιρίας και απευθύνουν έκκληση για προσοχή στους πολίτες μέχρι την πλήρη ύφεση των φαινομένων.