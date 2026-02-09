Σερί βροχοπτώσεων με “εμμονικές” βροχές σε 5 περιοχές – Διπρόσωπος ο καιρός της Τσικνοπέμπτης

Βροχερή θα είναι η εβδομάδα που διανύουμε, με φαινόμενα να εκδηλώνονται στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Την Τσικνοπέμπτη, ο καιρός θα είναι… διπρόσωπος αφού μέχρι το μεσημέρι θα είναι βελτιωμένος και από το απόγευμα δεν θα εκδηλωθούν τοπικά και καταιγίδες.

«Η εβδομάδα που ξεκίνησε θα χαρακτηρίζεται από κατά διαστήματα αστάθεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με φαινόμενα που αφορούν κυρίως βροχές και τοπικές καταιγίδες. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειώνονται έως και την Τετάρτη το πρωί στα πολύ ορεινά τμήματα της Κεντρικής και Βόρειας ηπειρωτικής χώρας. Ειδικά έως την Τρίτη το πρωί οι τοπικές χιονοπτώσεις θα απασχολήσουν και περιοχές χαμηλότερου υψομέτρου στη Θράκη. Επίσης την Πέμπτη και την Παρασκευή οι άνεμοι στα πελάγη θα αγγίζουν τα 6-7 και κατά διαστήματα και τα 8 μποφόρ», σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιάννη Καλλιάνο.

Ο κ. Καλλιάνος προβλέπει πως θα βρέξει στην Αττική, ενδεικτικά, σήμερα το βράδυ, το μεσημέρι της Τρίτης, το μεσημέρι και το βράδυ της Τετάρτης καθώς επίσης και την Πέμπτη το απόγευμα.

Από μετεωρολογικής πλευράς, τα φαινόμενα αυτά συνδέονται με τη συνεχή διέλευση -από τα δυτικά προς τα ανατολικά- βαρομετρικών χαμηλών στη νοτιοανατολική Ευρώπη, τα οποία ευνοούν επεισόδια βροχών, καταιγίδων και κατά περιόδους ενισχυμένων ανέμων. Πρόκειται όμως για μια τυπική ατμοσφαιρική κυκλοφορία για την εποχή, όπως σημειώνει ο κ. Καλλιάνος.

Στη συνέχεια παραθέτει χάρτες:

Με ανοιχτό και σκούρο πράσινο: Ασθενούς έως και μέτριας έντασης τοπικές βροχές Με ανοιχτό και σκούρο μπλε: Κατά περιόδους ισχυρές έως και γενικευμένες βροχές, με πιθανότητα τοπικών πλημμυρικών φαινομένων. Με ανοιχτό και σκούρο κόκκινο: Φαινόμενα υψηλής έως πολύ υψηλής επικινδυνότητας.

Τέλος, κλείνει κάνοντας αναφορά στα νέφη κατακόρυφης ανάπτυξης που δύναται να προκαλέσουν έντονα φαινόμενα: Πρόκειται για τα Cumulonimbus – CB (Σωρειτομελανίες) τα οποία ξεκινούν να αναπτύσσονται συνήθως παίρνοντας αρχικά τη μορφή Tower Cumulus – TCu που σταδιακά μεγαλώνει. «Είναι τα λεγόμενα “εργοστάσια” των καταιγίδων, η κορυφή τους φτάνει (ή και οριακά ξεπερνά) ακόμα και τα 30.000 – 36.000 πόδια (10-12 χιλιόμετρα το ύψος του άκμωνα – anvil cloud) και μπορούν να προκαλέσουν:

Έντονες βροχές Χαλάζι Κεραυνούς Ισχυρούς ριπαίους ανέμους στο εσωτερικό του Τοπικά επικίνδυνα φαινόμενα».

Κολυδάς: Τα «δύο πρόσωπα» της Τσικνοπέμπτης

Σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά, «η φετινή Τσικνοπέμπτη θα έχει δύο πρόσωπα. Το μεσημέρι μέχρι το απόγευμα στις περισσότερες περιοχές θα επικρατήσει βελτιωμένος καιρός (εκτός από το Ανατολικό Αιγαίο) αλλά από το απόγευμα και από τα δυτικά ο καιρός θα κλείσει και θα έχουμε βροχές μέχρι το βράδυ σχεδόν σε όλες τις περιοχές. Τοπικά θα εκδηλωθούν και καταιγίδες που δεν αποκλείεται να είναι πρόσκαιρα ισχυρές».



Τσατραφύλλιας: Βροχές σε πέντε περιοχές

Από την πλευρά του ο Γιώργος Τσατραφύλλιας προβλέπει «σερί βροχοπτώσεων με εμμονικές βροχές σε πέντε περιοχές».

«Νέο σερί βροχοπτώσεων ξεκίνησε σήμερα στη χώρα μας, το οποίο θα συνεχιστεί όλη την εβδομάδα. Οι περισσότερες βροχές θα εκδηλωθούν στη δυτική Ελλάδα, το ανατολικό Αιγαίο, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη», αναφέρει ο κ. Τσατραφύλλιας και συμπληρώνει «οι περιοχές αυτές, λόγω της μεγάλης εδαφικής υγρασίας και του κορεσμού, κινδυνεύουν από καθιζήσεις εδαφών, κατολισθήσεις, υπερχειλίσεις ρεμάτων και από τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα».

Όσο για τα μεγαλύτερα ύψη βροχής, σύμφωνα με τον κ. Τσατραφύλλιας, προβλέπονται σε:

Ήπειρο Βόρειο Ιόνιο Δυτική Πελοπόννησος Δωδεκάνησα Νότια Κρήτη (Χανιά-Κρήτη)

Στην Αττική, αναμένεται να πέσουν λίγες βροχές, οι περισσότερες την Τσικνοπέμπτη το βράδυ και το Σάββατο το μεσημέρι, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο.

Ο κ. Τσατραφύλλιας καταλήγει προβλέποντας πως «μετά τις 20 Φλεβάρη φαίνεται να έρχονται κρύα, περισσότερα χιόνια και βοριάδες».



ΕΜΥ: Ο καιρός την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου

Προειδοποιήσεις: Πιθανώς κατά τόπους ισχυρές βροχές έως το μεσημέρι στην ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες και τη βόρεια Εύβοια.

Άστατος καιρός, κατά περιόδους νεφελώδης με βροχές κατά διαστήματα και στο Αιγαίο και από το βράδυ στο Ιόνιο, καταιγίδες. Εξασθένηση των φαινομένων στα ανατολικά από το απόγευμα. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν, στα νότια δυτικοί βορειοδυτικοί και στα βόρεια ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο βόρειο Αιγαίο μέχρι και τις πρωινές ώρες 7 με 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και δεν θα ξεπεράσει στα βόρεια τους 12 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει τους 14 με 16 βαθμούς και στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτικά:

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές έως το απόγευμα.

Ανεμοι: Βόρειοι 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές έως το μεσημέρι.

Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6 πρόσκαιρα νωρίς το πωρί στα ανατολικά και νότια τμήματα του νομού 7 μποφόρ, με εξασθένηση από το μεσημέρι.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 11 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές, οι οποίες πιθανώς στην κεντρική Μακεδονία να είναι πρόσκαιρα έως νωρίς το πρωί κατά τόπους έντονες. Από το μεσημέρι ο καιρός θα βελτιωθεί και βαθμιαία τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.

Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα θαλάσσια-παράκτια ως το μεσημέρι 7 μποφόρ με εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 12 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές. Από το βράδυ στο Ιόνιο θα εκδηλωθούν και καταιγίδες. Λίγα χίονια θα πέσουν στα ορεινά της Ηπείρου και δυτικής Στερεάς.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 15 με 16 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στην ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες και τη βόρεια Εύβοια αυξημένες νεφώσεις με βροχές οι οποίες πιθανώς έως το μεσημέρι να είναι κατά τόπους ισχυρές και μεμονωμένες καταιγίδες. Από το απόγευμα ο καιρός θα βελτιωθεί. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά.

Ανεμοι: Στα βόρεια ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6 πρόσκαιρα έως το πρωί στα θαλάσσια- παράκτια 7 με 8 μποφόρ με εξασθένηση από το μεσημέρι και στα νότια βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και από το μεσημέρι βόρειοι βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 15 με 16 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Κατά διαστήματα και κατά τόπους αυξημένες νεφώσεις με βροχές και πρόσκαιρα το πρωί στις Κυκλάδες καταιγίδες.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 και μετά το μεσημέρι στις Κυκλάδες βόρειοι 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και κατά τόπους το πρωί στα Δωδεκάνησα καταιγίδες. Από το απόγευμα και στα βόρεια βελτίωση του καιρού.

Ανεμοι: Στα βόρεια ανατολικοί βορειοανατολικοί και στα νότια από δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ πρόσκαιρα έως το μεσημέρι στα βορειότερα τμήματα 7 μποφόρ, με εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 17 με 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.



Πρόγνωση για την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου

Αυξημένες νεφώσεις με βροχές κατά διαστήματα αρχικά στα δυτικά και τα νότια και από το μεσημέρι και στην υπόλοιπη χώρα. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά, οι οποίες από το απόγευμα θα ενταθούν και πιθανώς να είναι κατά τόπους ισχυρές. Πρόσκαιρες ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και από το βράδυ δυτικοί 4 με 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ με περαιτέρω ενίσχυση τη νύχτα στα νoτιοδυτικά.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα κεντρικά και νότια. Θα φτάσει στα βόρεια τους 12 με 14 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 17 και τοπικά στο νότιο Αιγαίο τους 18 με 19 βαθμούς.



Ο καιρός την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου

Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους και κατά διαστήματα, οι οποίες τις πρωινές ώρες στο ανατολικό Αιγαίο και τις βραδινές στα δυτικά και τη δυτική Κρήτη, πιθανώς να είναι πρόσκαιρα ισχυρές. Πρόσκαιρες ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν από το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στο νότιο Αιγαίο και από το βράδυ στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ . Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο και θα κυμαίνεται σε επίπεδα υψηλότερα από τα κανονικά.



Πρόγνωση για την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου

Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στη δυτική Ελλάδα, την Κρήτη και το ανατολικό Αιγαίο, σποραδικές καταιγίδες οι οποίες τις πρώτες πρωινές ώρες στο ανατολικό Αιγαίο πιθανώς να είναι πρόσκαιρα ισχυρές. Σταδιακή βελτίωση του καιρού από το απόγευμα. Πρόσκαιρες ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στα νότια 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.



Ο καιρός το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου

Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και βαθμιαία στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νότια.