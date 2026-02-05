Σαμοθράκη: Σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο του νησιού από την έντονη βροχόπτωση – Δείτε βίντεο

Σοβαρά προβλήματα έχουν προκληθεί στο οδικό δίκτυο της Σαμοθράκης, λόγω της έντονης και πολύωρης βροχόπτωσης που συνεχίζεται στο νησί.

Σε έκτακτη ανακοίνωση, ο Δήμος Σαμοθράκης επισημαίνει ότι πολλές ιρλανδικές και άλλες διαβάσεις έχουν καταστεί απροσπέλαστες, ενώ σε ορισμένα σημεία η κυκλοφορία έχει διακοπεί για λόγους ασφαλείας.

Κλειστός παραμένει ο δρόμος στην περιοχή της Πλατιάς, καθώς η στάθμη των υδάτων έχει αυξηθεί σημαντικά, καθιστώντας επικίνδυνη τη διέλευση οχημάτων.

Ο Δήμος καλεί κατοίκους και επισκέπτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή και να τηρούν αυστηρά τη σήμανση που έχει τοποθετηθεί, ώστε να αποφευχθούν ατυχήματα.