MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΑΙΡΟΣ

Σαμοθράκη: Σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο του νησιού από την έντονη βροχόπτωση – Δείτε βίντεο

|
THESTIVAL TEAM

Σοβαρά προβλήματα έχουν προκληθεί στο οδικό δίκτυο της Σαμοθράκης, λόγω της έντονης και πολύωρης βροχόπτωσης που συνεχίζεται στο νησί.

Σε έκτακτη ανακοίνωση, ο Δήμος Σαμοθράκης επισημαίνει ότι πολλές ιρλανδικές και άλλες διαβάσεις έχουν καταστεί απροσπέλαστες, ενώ σε ορισμένα σημεία η κυκλοφορία έχει διακοπεί για λόγους ασφαλείας.

Κλειστός παραμένει ο δρόμος στην περιοχή της Πλατιάς, καθώς η στάθμη των υδάτων έχει αυξηθεί σημαντικά, καθιστώντας επικίνδυνη τη διέλευση οχημάτων.

Ο Δήμος καλεί κατοίκους και επισκέπτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή και να τηρούν αυστηρά τη σήμανση που έχει τοποθετηθεί, ώστε να αποφευχθούν ατυχήματα.

Κακοκαιρία Σαμοθράκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 19 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Εγκαινιάζεται σήμερα η Αναδρομική Έκθεση του Κώστα Λούστα στο Διοικητήριο

LIFESTYLE 5 ώρες πριν

Αφροδίτη Γεροκωνσταντή: Δυσκολευτήκαμε πάρα πολύ στον τοκετό γιατί δεν ήθελε να βγει το μωρό

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 13 ώρες πριν

Δικαίωση στον Άρειο Πάγο για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη: Οι τόκοι να υπολογίζονται στη μηνιαία δόση

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 4 ώρες πριν

Σεισμική δόνηση 3,5 Ρίχτερ στο Λασίθι

ΥΓΕΙΑ 1 ώρα πριν

Μελέτη: Η έντονη άσκηση για 10 λεπτά μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση του καρκίνου του παχέος εντέρου

MEDIA NEWS 4 ώρες πριν

Ράνια Τζίμα: Δημοσιογράφος που έχει εκπομπή στην ΕΡΤ ελέγχεται για εμπλοκή στην υπόθεση υπεξαίρεσης