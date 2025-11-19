Προειδοποίηση Τσατραφύλλια για τον καιρό: “Εμμονικές και επικίνδυνες καταιγίδες στα βορειοδυτικά, χειμώνας από την Κυριακή”

Σε κλοιό κακοκαιρίας βρίσκεται η βορειοδυτική Ελλάδα με βροχές και καταιγίδες, ενώ από την Κυριακή (23/11) θα πάρουμε μια πρώτη γεύση από χειμώνα με τα πρώτα κρύα της χρονιάς.

Η κακοκαιρία στη βορειοδυτική Ελλάδα συνεχίζεται για δεύτερο 24ωρο με εμμονικές και επικίνδυνες καταιγίδες αναφέρει ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, τονίζοντας ότι από την Κυριακή θα πέσει για τα καλά η θερμοκρασία.

Σύμφωνα με όσα επισημαίνει οι βροχές θα διατηρηθούν στα βορειοδυτικά μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Επισημαίνει μάλιστα ότι Κέρκυρα, Παξοί, Θεσπρωτία, Πρέβεζα, και Λευκάδα βρίσκονται στην πρώτη γραμμή επικινδυνότητας για πλημμυρικά φαινόμενα και κατολισθήσεις στις ευάλωτες περιοχές.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια:

«Εμμονικές και επικίνδυνες καταιγίδες στα βόρειο-δυτικά και στο βάθος κρύα…»

Καλημέρα!

Συνεχίζονται για δεύτερο 24ώρο τα μεγάλα ύψη βροχής στη βόρειο-δυτική Ελλάδα και μάλιστα (με μικρότερη ένταση) οι βροχές θα διατηρηθούν σε αυτές τις περιοχές μέχρι το τέλος της εβδομάδας.

Κέρκυρα, Παξοί, Θεσπρωτία, Πρέβεζα, Λευκάδα βρίσκονται στην πρώτη γραμμή επικινδυνότητας για πλημμυρικά φαινόμενα και κατολισθήσεις στις ευάλωτες περιοχές και ακολουθούν με λιγότερη επικινδυνότητα οι υπόλοιπες περιοχές της Ηπείρου, η Αιτωλοακαρνανία και η Κεφαλονιά.

Ήπια θα παραμένει και η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στις περισσότερες περιοχές μέχρι το Σάββατο 22/11.

Η υγρασία, τα ψιλόβροχα και οι υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες είναι δεδομένα για τις υπόλοιπες περιοχές.

Από την Κυριακή 23/11 δεν αποκλείεται να πάρουμε μία μικρή γεύση από χειμώνα, ωστόσο προς το παρών δεν βλέπω καμία ιδιαίτερη δυναμική ως προς τη διάρκεια».