ΚΑΙΡΟΣ

Προειδοποίηση Τσατραφύλλια: “Δεν έχει τελειώσει η κακοκαιρία” – Μέχρι πότε θα συνεχιστούν οι καταιγίδες

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Η κακοκαιρία ταλανίζει την χώρα τις τελευταίες ώρες με τους δρόμους να έχουν γίνει ποτάμια σε πολλές περιοχές και τους πολίτες να εγκλωβίζονται μέσα στο σπίτι τους.

Ο γνωστός μετεωρολόγος, Γιώργος Τσατραφύλλιας, ενημερώνει μάλιστα ότι οι ισχυρές καταιγίδες δεν βρίσκονται στο τέλος τους.

Συγκεκριμένα όπως ενημερώνει ο ίδιος για τον καιρό: «Για τις επόμενες ώρες, κατά διαστήματα ισχυρές καταιγίδες θα σημειωθούν σε Αιτωλοακαρνανία, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Λευκάδα, Ηλεία, Μεσσηνία, ανατολική Μακεδονία, Θράκη.

Τα φαινόμενα δεν θα είναι τόσο ισχυρά όπως τη νύχτα. Από το βράδυ μέχρι αύριο το μεσημέρι ισχυρές καταιγίδες θα σημειωθούν σε Θράκη, βόρειο και ανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα, ενώ στην Αττική τα φαινόμενα θα εξασθενίσουν μέχρι σήμερα τις 17.00».

