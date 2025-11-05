Προειδοποίηση Κολυδά: Σε αυτές τις περιοχές αναμένονται μεγάλη ύψη βροχοπτώσεων – Έντονη η κεραυνική δραστηριότητα

Σήμερα η χώρα αντιμετωπίζει τυπικές φθινοπωρινές βροχές και καταιγίδες, με τα πιο έντονα φαινόμενα να επικεντρώνονται στη βόρεια Εύβοια και την Κεντρική Στερεά, αναφέρει ο Θοδωρής Κολυδάς.

Ειδικότερα, οι καταιγίδες, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, εκτείνονται σε ευθεία γραμμή από τη Θεσσαλία προς την Αττική, ευθυγραμμισμένες με τους νότιους ανέμους, ενώ τα υπόλοιπα τμήματα της χώρας δέχονται πιο ήπια φαινόμενα, με σταδιακή ύφεση από τα δυτικά.

Σημαντικές βροχοπτώσεις αναμένονται και στις Σποράδες, την Ανατολική Αττική και τη νότια Εύβοια, με τοπικά έντονα φαινόμενα να φτάνουν έως 80 χιλιοστά βροχής, γεγονός που απαιτεί προσοχή, ειδικά σε περιοχές με αυξημένη πιθανότητα πλημμυρών.

Παράλληλα, ο Θοδωρής Κολυδάς στην ανάρτησή του επισύναψε και μια φωτογραφία που δείχνει την κεραυνική δραστηριότητα που αναμένεται να σημειωθεί σε κάθε περιοχή, με επίκεντρο την Εύβοια και τα νότια της Πελοποννήσου.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά:

«ΤΥΠΙΚΕΣ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΕΣ ΒΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ- Η ΠΡΟΣΟΧΗ ΜΑΣ ΠΑΝΤΟΤΕ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ

Οι περισσότερες καταιγίδες σήμερα στα νότια, ενώ ο “πυρήνας” των περισσότερων βροχοπτώσεων βρίσκεται στη Βόρεια Εύβοια. Η γραμμή δραστηριότητας εκτείνεται από τη Θεσσαλία προς την Αττική, σε ευθυγράμμιση με τη ροή των νοτίων ανέμων. Τα υπόλοιπα τμήματα της χώρας δέχονται ήπια φαινόμενα, με σταδιακή ύφεση από τα δυτικά.

-Κεντρική και Ανατολική Στερεά – Βόρεια Εύβοια (πυρήνας κακοκαιρίας) Ποσά:60–80 mm τοπικά έντονα κόκκινα/πορφυρά χρώματα στο χάρτη.

-Θεσσαλία-Σποράδες (δευτερεύων πυρήνας) Ποσά:30–60 mm, τοπικά πάνω από 70 mm στις Σποράδες. (ήδη στη Σκιάθο ξεπεράσαμε τα 60mm)

-Ανατολική Πελοπόννησος-Αττική-Νότια Εύβοια-Δυτικές Κυκλάδες Ποσά: 20–40 mm, τοπικά 50 mm (Ανατολική Αττική, Λαύριο, Κέα).

-Νότιο Ιόνιο – Δυτική Πελοπόννησος – Κρήτη Ποσά:10–25 mm στα δυτικά, 15–30 mm στη βόρεια Κρήτη.

-Βόρεια Ελλάδα – Ήπειρος – Θράκη Ποσά:0–10 mm, τοπικά 15 mm στα δυτικά παράλια».