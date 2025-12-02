MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΑΙΡΟΣ

Προειδοποίηση Κολυδά για τον καιρό: Τα μεγαλύτερα ύψη βροχής προβλέπονται κυρίως στην Κεντρική Μακεδονία

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Από σήμερα Τρίτη (02/12), ξεκινάει ένας νέος κύκλος βροχοπτώσεων που θα επηρεάσει σταδιακά το Ιόνιο και τα υπόλοιπα δυτικά της χώρας.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά, οι βροχοπτώσεις θα είναι περισσότερες την Τετάρτη και την Πέμπτη -κατά κανόνα ποτιστικές- οι οποίες όμως δεν πρέπει να υποτιμηθούν, κυρίως στις περιοχές που έχουν πληγεί από την προηγούμενη κακοκαιρία.

Όπως σημείωσε ο ίδιος σε ανάρτησή του, οι καταιγίδες που θα εκδηλωθούν θα είναι περισσότερες το βράδυ της Πέμπτης και την Παρασκευή στα νότια, ενώ, τα μεγαλύτερα ύψη βροχής αυτή την εβδομάδα προβλέπονται κυρίως στην κεντρική Μακεδονία, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Δείτε την ανάρτηση του κ. Κολυδά:

Θεόδωρος Κολυδάς Κακοκαιρία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 21 ώρες πριν

Κωνσταντίνος Καρέτσας: Αισθάνομαι περισσότερο Έλληνας, ένιωθα περίεργα όταν έπαιζα με το Βέλγιο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1 ώρα πριν

ΠΑΣΟΚ: Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι σενάριο για stand up comedy, όπως το απαξιώνει η Εκπρόσωπος της ΝΔ

ΚΑΙΡΟΣ 7 ώρες πριν

Ο Παρνασσός ντύθηκε στα λευκά: Έπεσαν τα πρώτα χιόνια στο χιονοδρομικό – Δείτε βίντεο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 19 ώρες πριν

Αμετάβλητα τα τιμολόγια της ΔΕΗ για τον Δεκέμβριο

ΔΙΕΘΝΗ 18 ώρες πριν

Ο Χριστοδουλίδης σκοπεύει να καλέσει Ερντογάν και Φιντάν στην Κύπρο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 4 ώρες πριν

Τετράωρος αποκλεισμός στην Παλαιά Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Έδεσσας από αγρότες της Χαλκηδόνας