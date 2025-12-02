Προειδοποίηση Κολυδά για τον καιρό: Τα μεγαλύτερα ύψη βροχής προβλέπονται κυρίως στην Κεντρική Μακεδονία

Από σήμερα Τρίτη (02/12), ξεκινάει ένας νέος κύκλος βροχοπτώσεων που θα επηρεάσει σταδιακά το Ιόνιο και τα υπόλοιπα δυτικά της χώρας.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά, οι βροχοπτώσεις θα είναι περισσότερες την Τετάρτη και την Πέμπτη -κατά κανόνα ποτιστικές- οι οποίες όμως δεν πρέπει να υποτιμηθούν, κυρίως στις περιοχές που έχουν πληγεί από την προηγούμενη κακοκαιρία.

Όπως σημείωσε ο ίδιος σε ανάρτησή του, οι καταιγίδες που θα εκδηλωθούν θα είναι περισσότερες το βράδυ της Πέμπτης και την Παρασκευή στα νότια, ενώ, τα μεγαλύτερα ύψη βροχής αυτή την εβδομάδα προβλέπονται κυρίως στην κεντρική Μακεδονία, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

