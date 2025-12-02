Ο Παρνασσός ντύθηκε στα λευκά: Έπεσαν τα πρώτα χιόνια στο χιονοδρομικό – Δείτε βίντεο
THESTIVAL TEAM
Μαγικές εικόνες στον Παρνασσό όπου έπεσαν τα πρώτα χιόνια.
Το λευκό τοπίο μεταμόρφωσε το βουνό σε έναν μαγικό χειμωνιάτικο προορισμό.
Οι εικόνες που κατέγραψε με drone από ψηλά το Up Stories, δείχνει την εντυπωσιακή χιονόστρωση στο βουνό, θυμίζοντάς μας τη χειμωνιάτικη μαγεία της φύσης.
Τα πρώτα χιόνια, φέρνουν ενθουσιασμό τόσο σε όσους θέλουν να επισκεφτούν το βουνό, όσο και στους επιχειρηματίες τς περιοχής που ευελπιστούν ότι τα φαινόμενα θα συνεχιστούν το επόμενο διάστημα και έτσι θα ανοίξει το χιονοδρομικό κέντρο.
