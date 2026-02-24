MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΑΙΡΟΣ

“Ο Μάρτης δεν φαίνεται να είναι γδάρτης” – Η πρόγνωση του Γιώργου Τσατραφύλλια

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Στο τέλος του βαίνει ο φετινός χειμώνας, καθώς ο Φλεβάρης μας αποχαιρετά με ηλιόλουστο καιρό, ενώ όλα δείχνουν πως και ο Μάρτης θα είναι ένας από τους πιο ζεστούς των τελευταίων ετών.

«Ο Μάρτης δεν φαίνεται να είναι γδάρτης» σημειώνει ο Γιώργος Τσατραφύλλιας, σε ανάρτησή του για τον καιρό και σημειώνει πως δεν αναμένεται κανένα σοβαρό σύστημα κακοκαιρίας.

«Σε καιρική ανάπαυλα θα βρεθεί η χώρα μας το επόμενο διάστημα χωρίς κάποιο ιδιαίτερο σύστημα κακοκαιρίας να μας επηρεάζει και με τη θερμοκρασία να κάνει κάποιες ψυχρές εξάρσεις όπως αυτή της Πέμπτης μέχρι το Σάββατο» υπογραμμίζει.

tsatrafillias

«Σύμφωνα λοιπόν με το σήμα που παίρνουμε από τα μεγαλύτερα μετεωρολογικά κέντρα υπάρχει αυξημένη πιθανότητα ο Μάρτιος του 2026 να είναι πιο θερμός από τα κανονικά επίπεδα (περίπου ένα βαθμό) ενώ δεν υπάρχει τάση για περισσότερες ή λιγότερες βροχές και χιόνια» σημειώνει.

Ωστόσο, καταλήγει πως πρόκειται για εποχικές προγνώσεις, τονίζοντας πως «είναι εργαλεία που δεν προβλέπουν τον καιρό συγκεκριμένων ημερών αλλά τη στατιστική απόκλιση από το κλιματικό μέσο για τους επόμενους μήνες. Δεν αποκλείουν καθόλου τα επεισόδια κακοκαιρίας. Δείχνουν την τάση της εποχής, όχι τα επιμέρους γεγονότα».

Γιώργος Τσατραφύλλιας Καιρός

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 13 ώρες πριν

Σοβαρό επεισόδιο στην Πάτρα: Άγρια επίθεση από μέλη καρναβαλικού πληρώματος σε μία γυναίκα και έναν άνδρα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 18 ώρες πριν

Συνεδριάζει αύριο υπό τον Κυριακό Μητσοτάκη το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 15 ώρες πριν

Σύλληψη 39χρονου στο “Ελ. Βενιζέλος” με 21 κιλά υδροπονικής κάνναβης

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 17 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Επιστρέφουν σταδιακά οι εκδρομείς της Καθαράς Δευτέρας – Ουρές στα διόδια Μαλγάρων, δείτε βίντεο

ΔΙΕΘΝΗ 21 ώρες πριν

Αντόνιο Γκουτέρες: Το κράτος δικαίου συνθλίβεται από τον νόμο του ισχυρότερου» σε όλο τον κόσμο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1 ώρα πριν

Πλεύρης: Εμπορικό το πλοίο που προσέγγισε τους μετανάστες στην Κρήτη – Αν ήταν του Λιμενικού, θα φώναζαν οι ΜΚΟ