Ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Στον νομό Θεσσαλονίκης σήμερα Δευτέρα αναμένονται τοπικές νεφώσεις αλλά και μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας.

Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η ορατότητα έως το πρωί θα είναι κατά τόπους περιορισμένη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 6 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

