Ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη
Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM
Στον νομό Θεσσαλονίκης σήμερα Δευτέρα αναμένονται τοπικές νεφώσεις αλλά και μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας.
Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η ορατότητα έως το πρωί θα είναι κατά τόπους περιορισμένη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 6 έως 14 βαθμούς Κελσίου.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Θεσσαλονίκη: Οπαδικό επεισόδιο στα Κουφάλια – Μπήκαν σε κατάστημα και επιτέθηκαν σε φιλάθλους – Χτύπησαν τον γιο του ιδιοκτήτη
- Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 32χρονος με δύο στρατιωτικά μαχαίρια και ένα κατσαβίδι – Αντιστάθηκε κατά τη σύλληψή του
- Νέα μαρτυρία Ελληνίδας από το Ντουμπάι: Έντονος κρότος τα ξημερώματα – “Πετάχτηκα από το κρεβάτι”