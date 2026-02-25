Ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη
Στον νομό Θεσσαλονίκης σήμερα αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 6 έως 14 βαθμούς Κελσίου.
