Ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη

Στον νομό Θεσσαλονίκης, σήμερα Τρίτη, αναμένεται ηλιοφάνεια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 6 έως 16 βαθμούς Κελσίου.