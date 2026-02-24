MENOY

ΚΑΙΡΟΣ

Ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Στον νομό Θεσσαλονίκης, σήμερα Τρίτη, αναμένεται ηλιοφάνεια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 6 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

