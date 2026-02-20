Ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
Αυξημένες νεφώσεις αναμένονται σήμερα, Παρασκευή, στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 4 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν γενικά από νότιες διευθύνσεις μέτριοι έως ισχυροί 5-6 μποφόρ.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Τέμπη: Στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο οι δύο πρώτες εκταφές θυμάτων – Προσφυγές ετοιμάζουν οι συγγενείς
- Συγκλονίζει η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου: Είχε θράσος, ήμουν πολύ μικρή και ερχόταν στο δωμάτιο μου και τριβόταν πάνω μου
- Τουρκία: Συνελήφθη δημοσιογράφος της Deutsche Welle για “προσβολή” του Ερντογάν και “ψευδείς ειδήσεις”