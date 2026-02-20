Ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη

Αυξημένες νεφώσεις αναμένονται σήμερα, Παρασκευή, στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 4 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν γενικά από νότιες διευθύνσεις μέτριοι έως ισχυροί 5-6 μποφόρ.