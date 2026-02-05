Ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη

Βροχές κατά περιόδους αναμένονται σήμερα, Πέμπτη, στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις 4-5 μποφόρ αλλά το απόγευμα θα εξασθενήσουν σε ασθενείς και θα πνέουν πλέον από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 14-15 βαθμούς.