Ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη

Στον νομό Θεσσαλονίκης σήμερα Κυριακή αναμένονται βροχές και ενδεχομένως καταιγίδες. Πιθανότητα χιονοπτώσεων στα ορεινά του νομού υπάρχει από το απόγευμα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ όμως μετά το απόγευμα θα στραφούν σταδιακά σε βόρειους 2 έως 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 6 έως 10 βαθμούς Κελσίου, με την ελάχιστη να αναμένεται προς το τέλος του εικοσιτετραώρου.