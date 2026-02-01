MENOY

Ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Στον νομό Θεσσαλονίκης σήμερα Κυριακή αναμένονται βροχές και ενδεχομένως καταιγίδες. Πιθανότητα χιονοπτώσεων στα ορεινά του νομού υπάρχει από το απόγευμα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ όμως μετά το απόγευμα θα στραφούν σταδιακά σε βόρειους 2 έως 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 6 έως 10 βαθμούς Κελσίου, με την ελάχιστη να αναμένεται προς το τέλος του εικοσιτετραώρου.

Θεσσαλονίκη

