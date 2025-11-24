Ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη

Στον νομό Θεσσαλονίκης σήμερα αναμένεται ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις από το μεσημέρι κι έπειτα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη έως το πρωί. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 8 έως 14 βαθμούς Κελσίου.