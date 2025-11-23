Ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται την Κυριακή 23 Νοεμβρίου τοπικές νεφώσεις οι οποίες κατά διαστήματα θα είναι αυξημένες και υπάρχει πιθανότητα πρόσκαιρων ασθενών βροχών τοπικού χαρακτήρα.
Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις όμως από το μεσημέρι θα γίνουν νότιοι 2 έως 4 μποφόρ ενώ από το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικούς ίδιας έντασης. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου με την ελάχιστη να αναμένεται προς το τέλος του εικοσιτετραώρου.