Ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη

Φωτογραφία: Intime
Ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις αναμέμνονται σήμερα, Σάββατο, στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στον Θερμαϊκό θα πνέουν γενικά από βορειοδυτικές διευθύνσεις ασθενείς.

