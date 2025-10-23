Ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
Στον νομό Θεσσαλονίκης σήμερα αναμένονται νεφώσεις με πιθανότητα πρόσκαιρων, τοπικών βροχών.
Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 17 έως 21 βαθμούς Κελσίου.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- ΑΣ ΠΑΟΚ: Καταλήξαμε στο σχέδιο μνημονίου- συνεργασίας για τη νέα Τούμπα – Επιθυμία μας η συνάντηση με την ΠΑΕ να γίνει το συντομότερο δυνατό
- Γκάζι: Θρίλερ με τον θάνατο της 16χρονης που διασκέδαζε σε κλαμπ – O πατέρας ενημέρωσε την Αστυνομία
- Θεσσαλονίκη: Θέατρο Κούκλας από τους Redicolo στο θέατρο Αμαλία