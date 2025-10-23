MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΑΙΡΟΣ

Ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Στον νομό Θεσσαλονίκης σήμερα αναμένονται νεφώσεις με πιθανότητα πρόσκαιρων, τοπικών βροχών.

Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 17 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη Καιρός

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΥΓΕΙΑ 7 ώρες πριν

Το “κρυφό” σωματικό λίπος αυξάνει τον κίνδυνο για έμφραγμα, εγκεφαλικό στους αδύνατους

ΔΙΕΘΝΗ 19 ώρες πριν

Πυροβολισμοί και πυρκαγιά έξω από τη Βουλή της Σερβίας – Δείτε βίντεο

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 5 λεπτά πριν

ΑΣ ΠΑΟΚ: Καταλήξαμε στο σχέδιο μνημονίου- συνεργασίας για τη νέα Τούμπα – Επιθυμία μας η συνάντηση με την ΠΑΕ να γίνει το συντομότερο δυνατό

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 8 ώρες πριν

Κλήρωση ΛΟΤΤΟ: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 18 ώρες πριν

Μητροκτονία στα Τρίκαλα: Έσφιξε την πετσέτα με δύναμη και για αρκετά λεπτά o 18χρονος – Τι έδειξε η ιατροδικαστική έκθεση

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 12 ώρες πριν

“Γέφυρα Απελευθέρωσης”: Θεατρική αναβίωση της Απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης από τον Δήμο Χαλκηδόνος