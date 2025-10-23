Ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη

Στον νομό Θεσσαλονίκης σήμερα αναμένονται νεφώσεις με πιθανότητα πρόσκαιρων, τοπικών βροχών.

Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 17 έως 21 βαθμούς Κελσίου.