Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Πού θα σημειωθούν καταιγίδες – Οι περιοχές σε πορτοκαλί συναγερμό
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
Έκτακτο δελτίο καιρού εξέδωσε η ΕΜΥ, καθώς οι βροχές και οι καταιγίδες που εκδηλώνονται στη δυτική-βορειοδυτική Ελλάδα αναμένεται τη νύχτα να ενταθούν εκ νέου.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΜΥ εκδόθηκε πορτοκαλί προειδοποίηση.
Την Παρασκευή (21/11) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:
-Στα νησιά του Ιονίου (Κέρκυρα, Παξοί, Λευκάδα, Κεφαλλονιά, Ιθάκη),
-Την Αιτωλοακαρνανία και
-Την Ήπειρο.
Βαθμιαία ύφεση των ισχυρών φαινομένων προβλέπεται από αργά τη νύχτα της Παρασκευής (21/11), προς το Σάββατο (22/11).
Μπορείτε να έχετε μια γενική εικόνα για την εξέλιξη του καιρού, μέσα από την ιστοσελίδα της ΕΜΥ (oldportal.emy.gr).