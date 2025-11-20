MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
ΚΑΙΡΟΣ

Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Πού θα σημειωθούν καταιγίδες – Οι περιοχές σε πορτοκαλί συναγερμό

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Έκτακτο δελτίο καιρού εξέδωσε η ΕΜΥ, καθώς οι βροχές και οι καταιγίδες που εκδηλώνονται στη δυτική-βορειοδυτική Ελλάδα αναμένεται τη νύχτα να ενταθούν εκ νέου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΜΥ εκδόθηκε πορτοκαλί προειδοποίηση.

Την Παρασκευή (21/11) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

-Στα νησιά του Ιονίου (Κέρκυρα, Παξοί, Λευκάδα, Κεφαλλονιά, Ιθάκη),

-Την Αιτωλοακαρνανία και

-Την Ήπειρο.

Βαθμιαία ύφεση των ισχυρών φαινομένων προβλέπεται από αργά τη νύχτα της Παρασκευής (21/11), προς το Σάββατο (22/11).

Μπορείτε να έχετε μια γενική εικόνα για την εξέλιξη του καιρού, μέσα από την ιστοσελίδα της ΕΜΥ (oldportal.emy.gr).

ΕΜΥ Κακοκαιρία

