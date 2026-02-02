Νέα προειδοποίηση Τσατραφύλλια: Έρχονται νέες καταιγίδες, λασποβροχές, νοτιάδες – Άνοδος της θερμοκρασίας από την Τετάρτη

Με τις κακοκαιρίες back to back να μας θυμίζουν ότι βρισκόμαστε στην καρδιά του χειμώνα, ένα νέο κύμα βροχών και καταιγίδων αναμένεται τις επόμενες ημέρες.

Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, έκανε μία ανάρτηση στην οποία μεταξύ άλλων αναφέρει ότι από την Τετάρτη (04.02.2026) μέχρι την Παρασκευή (06.02.2026) δύο νέες κακοκαιρίες θα φέρουν καταιγίδες λασποβροχές και νοτιάδες.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια:

«΄Έρχονται δύο διαταραχές με καταιγίδες, λασποβροχές και νοτιάδες…”

Καλησπέρα και καλή εβδομάδα!

Δύο ατμοσφαιρικές διαταραχές Τετάρτη-Παρασκευή και Κυριακή-Δευτέρα θα μας απασχολήσουν αυτή την εβδομάδα.

Προς το παρόν η πρώτη φαίνεται μέτριας έντασης και η δεύτερη αξιόλογη.

Και οι δύο μεταβολές δεν θα φέρουν κρύα. Τουναντίον οι νοτιάδες εκτός από τη σκόνη θα κουβαλήσουν και θερμότερες αέριες μάζες από νοτιότερα γεωγραφικά πλάτη.Έτσι η θερμοκρασία όλη την εβδομάδα θα βρεθεί 4-6 βαθμούς πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα.

Τις περισσότερες βροχές τις περιμένουνε στη δυτική Ελλάδα, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και την ανατολική νησιωτική χώρα ενώ τα χιόνια θα περιοριστούν σε μεγάλα υψόμετρα».