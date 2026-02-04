MENOY

Νέα κακοκαιρία σαρώνει τη χώρα: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι τις επόμενες ώρες – Σε ποιες περιοχές

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Σε κλοιό έντονης κακοκαιρίας αναμένεται να βρεθεί για ακόμη μία φορά η χώρα τις επόμενες ώρες, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους να πλήττουν μεγάλο μέρος της επικράτειας.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο γνωστός μετεωρολόγος Θεόδωρος Κολυδάς, τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν από το βράδυ της Τετάρτης, επηρεάζοντας αρχικά τη βορειοδυτική Ελλάδα, ενώ μέχρι την Πέμπτη θα επεκταθούν και στις υπόλοιπες περιοχές της δυτικής χώρας, τα βορειοανατολικά ηπειρωτικά και την ανατολική νησιωτική Ελλάδα.

Σύμφωνα με την πρόγνωση, δεν αποκλείονται κατά τόπους χαλαζοπτώσεις, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο τοπικών προβλημάτων και ζημιών, ιδιαίτερα σε αγροτικές περιοχές.

Παράλληλα, πολύ ισχυροί νότιοι έως νοτιοανατολικοί άνεμοι αναμένεται να πνέουν με ένταση 8 και τοπικά 9 μποφόρ. Σήμερα Τετάρτη οι θυελλώδεις άνεμοι θα επηρεάσουν κυρίως το Ιόνιο, ενώ από το πρωί έως το απόγευμα της Πέμπτης το Ανατολικό Αιγαίο θα βρεθεί στο επίκεντρο των ισχυρών ανέμων.

Ο υετός το επόμενο τριήμερο

Στο παρακάτω βίντεο μπορείτε να διακρίνεται την ωριαία κατανομή του υετού που αναμένεται για το επόμενο τριήμερο καθώς επίσης και πού θα εκδηλωθούν οι εντονότερες εξάρσεις των βροχοπτώσεων σε κάθε περιοχή. Οι ζώνες με κόκκινο χρωματισμό υποδηλώνουν περιοχές όπου εκτιμάται ότι θα σημειωθούν ισχυρές βροχοπτώσεις.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο τα φαινόμενα θα είναι τοπικά ισχυρά και κατά τόπους θα συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις. Οι περιοχές όπου εντοπίζεται η μεγαλύτερη πιθανότητα χαλαζόπτωσης είναι τα Επτάνησα, τα δυτικά ηπειρωτικά, η Πελοπόννησος, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

kolydas-xalazi.jpg

Στον χάρτη που ακολουθεί παρουσιάζεται το αθροιστικό ύψος βροχής που αναμένεται κατά τη διάρκεια της Πέμπτης και της Παρασκευής.

kolydas-yetos.jpg

Παράλληλα ενισχυμένοι αναμένεται να είναι οι άνεμοι στο Αιγαίο που θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις μέχρι και το απόγευμα της Πέμπτης.

Όπως αναφέρει ο γνωστός μετεωρολόγος, οι ατμοσφαιρικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά σκόνης από την Αφρική και την εκδήλωση λασποβροχών.

