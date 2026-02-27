MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΑΙΡΟΣ

Με καλοκαιρία θα μπει ο Μάρτιος – Η πρόβλεψη Τσατραφύλλια

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ποδαρικό με καλό καιρό και ηλιοφάνεια θα κάνει ο Μάρτιος.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, ο Μάρτιος θα μπει με ένα «ατμοσφαιρικό βουνό εδραιώνει την Άνοιξη» ενώ τονίζει μάλιστα τον πολύ καλό καιρό αλλά και το ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο δεν θα λείψουν και κάποιες ψιχάλες και η συννεφιά σε κάποιες περιοχές.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια

« “Ατμοσφαιρικό βουνό εδραιώνει την Άνοιξη…”

Καλό μεσημέρι!

Με διάσπαρτες ψιχάλες, ψύχρα και λίγο περισσότερη συννεφιά θα κυλήσει το Σαββατοκύριακο.

Ωστόσο ο Μάρτης θα μας υποδεχτεί με αντικυκλωνικές συνθήκες. Αυτό σημαίνει ότι την πρώτη εβδομάδα θα απολαύσουμε αρκετό ήλιο, ενώ η θερμοκρασία θα ανέβει, με αποτέλεσμα να μαλακώσει ο καιρός.

Επίσης το βοριαδάκι θα διατηρήσει και καθαρή την ατμόσφαιρα.

Οι συνθήκες αυτές ευνοούν τις υπαίθριες δραστηριότητες και δημιουργούν ένα σκηνικό που θυμίζει περισσότερο Άνοιξη παρά τις πρώτες ημέρες του Μαρτίου.

Που οφείλονται τα παραπάνω;

“Το ατμοσφαιρικό βουνό ή ο αντικυκλώνας που διώχνει τις κακοκαιρίες”.

Το σύστημα υψηλών πιέσεων, γνωστό και ως αντικυκλώνας, είναι μια εκτεταμένη περιοχή όπου η ατμοσφαιρική πίεση είναι μεγαλύτερη από τις γύρω περιοχές και χαρακτηρίζεται από καθοδικές κινήσεις αέρα από τα ανώτερα στρώματα προς την επιφάνεια.

Καθώς ο αέρας κατεβαίνει συμπιέζεται, θερμαίνεται και ξηραίνεται, με αποτέλεσμα να διαλύονται τα σύννεφα και να περιορίζεται σημαντικά η πιθανότητα βροχών και καταιγίδων.

Έτσι δημιουργείται μια “ασπίδα” σταθερού καιρού που συχνά μπλοκάρει την έλευση κακοκαιριών, χαρίζοντας ηλιοφάνεια, ασθενείς ανέμους και γενικά ήπιες συνθήκες».

Γιώργος Τσατραφύλλιας Καιρός

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 5 ώρες πριν

Αθανασία Τσουμελέκα: Είχα ξεχάσει να μιλάω, πήγαινα σε εστιατόριο και δυσκολευόμουν να παραγγείλω

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 23 ώρες πριν

Κυψέλη: “Τον είδα με το γεννητικό του όργανο σε πλήρη στύση πάνω από την κόρη μου” λέει η μητέρα της 25χρονης ΑμεΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 9 ώρες πριν

Σουφλί: Νέα αναχώματα στήνονται στα Λάβαρα, στα 7 μέτρα η στάθμη του νερού – Δείτε βίντεο και φωτο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 5 ώρες πριν

Χαλκιδική: Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση για τη σορό που βρέθηκε μέσα σε σακούλα στον Γλαρόκαβο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 8 ώρες πριν

Συνάντηση Έλενας Ράπτη για την πλατφόρμα υποστήριξης θυμάτων ρατσιστικής βίας και εγκλημάτων μίσους

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 21 ώρες πριν

ΟΠΕΚΑ: Την Παρασκευή η πληρωμή 196,9 εκατ. ευρώ για κοινωνικά επιδόματα