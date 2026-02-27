Με καλοκαιρία θα μπει ο Μάρτιος – Η πρόβλεψη Τσατραφύλλια

Ποδαρικό με καλό καιρό και ηλιοφάνεια θα κάνει ο Μάρτιος.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, ο Μάρτιος θα μπει με ένα «ατμοσφαιρικό βουνό εδραιώνει την Άνοιξη» ενώ τονίζει μάλιστα τον πολύ καλό καιρό αλλά και το ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο δεν θα λείψουν και κάποιες ψιχάλες και η συννεφιά σε κάποιες περιοχές.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια

« “Ατμοσφαιρικό βουνό εδραιώνει την Άνοιξη…”

Καλό μεσημέρι!

Με διάσπαρτες ψιχάλες, ψύχρα και λίγο περισσότερη συννεφιά θα κυλήσει το Σαββατοκύριακο.

Ωστόσο ο Μάρτης θα μας υποδεχτεί με αντικυκλωνικές συνθήκες. Αυτό σημαίνει ότι την πρώτη εβδομάδα θα απολαύσουμε αρκετό ήλιο, ενώ η θερμοκρασία θα ανέβει, με αποτέλεσμα να μαλακώσει ο καιρός.

Επίσης το βοριαδάκι θα διατηρήσει και καθαρή την ατμόσφαιρα.

Οι συνθήκες αυτές ευνοούν τις υπαίθριες δραστηριότητες και δημιουργούν ένα σκηνικό που θυμίζει περισσότερο Άνοιξη παρά τις πρώτες ημέρες του Μαρτίου.

Που οφείλονται τα παραπάνω;

“Το ατμοσφαιρικό βουνό ή ο αντικυκλώνας που διώχνει τις κακοκαιρίες”.

Το σύστημα υψηλών πιέσεων, γνωστό και ως αντικυκλώνας, είναι μια εκτεταμένη περιοχή όπου η ατμοσφαιρική πίεση είναι μεγαλύτερη από τις γύρω περιοχές και χαρακτηρίζεται από καθοδικές κινήσεις αέρα από τα ανώτερα στρώματα προς την επιφάνεια.

Καθώς ο αέρας κατεβαίνει συμπιέζεται, θερμαίνεται και ξηραίνεται, με αποτέλεσμα να διαλύονται τα σύννεφα και να περιορίζεται σημαντικά η πιθανότητα βροχών και καταιγίδων.

Έτσι δημιουργείται μια “ασπίδα” σταθερού καιρού που συχνά μπλοκάρει την έλευση κακοκαιριών, χαρίζοντας ηλιοφάνεια, ασθενείς ανέμους και γενικά ήπιες συνθήκες».