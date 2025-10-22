Μαρουσάκης: Βροχές και καταιγίδες μέχρι αύριο και μετά… καλοκαιράκι

Σε εξέλιξη βρίσκεται ένα νέο κύμα κακοκαιρίας που επηρεάζει τμήματα της Δυτικής, Κεντρικής και Βόρειας Ελλάδας και θα διασχίσει τη χώρα μας σήμερα και αύριο, από τα βορειοδυτικά προς τα ανατολικά σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του OPEN, Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Από την Παρασκευή πηγαίνουμε σε βελτιωμένες καιρικές συνθήκες για να οδηγηθούμε στο καλοκαιράκι του Αγίου Δημητρίου που δεν θα κρατήσει πολύ. Η θερμοκρασία κυρίως το Σάββατο και την Κυριακή θα ανέβει αρκετά.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Το κύμα κακοκαιρίας θα περιοριστεί αύριο στα ανατολικά και νότια θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα της χώρας μας. Περιμένουμε γενικευμένη βελτίωση του καιρού από το απόγευμα ενώ την Παρασκευή θα πηδηθούμε σε καιρό τυπου Π με τις βροχές να περιοριστούν τα δυτικά και τους ανατολικού Αιγαίου χωρίς να προβληματιζουν τα φαινόμενα. Το Σάββατο και την Κυριακή θα είναι πολύ καλές οι καιρικές συνθήκες και μόνο στη βορειοδυτική βόρεια Ελλάδα, όπου θα έχουμε κατά διαστήματα και βροχές.

Ο υδράργυρος ανεβαίνει θα δούμε 26 -28 βαθμούς ειδικά στα Δωδεκάνησα, την Κρήτη και της ανατολικής και νότιας ηπειρωτικής χώρας. Από Δευτέρα έρχεται νέο κύμα κακοκαιρίας που θα κρατήσει μόνο ένα 24ωρο και δεν θα φέρει κάτι αξιόλογο από φαινόμενα.

Ο καιρός σήμερα

Ο άστατος καιρός θα κυριαρχήσει στα περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα, οι καταιγίδες έχουν ξεκινήσει ήδη στο Κεντρικό και Βόρειο Ιόνιο ενώ έχουμε και βροχές προς την κεντρική και βόρεια ηπειρωτική χώρα. Σιγά σιγά και καθώς πηγαίνουμε προς το απόγευμα και τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα μετακινηθούν πιο ανατολικά και πιο νότια. Μέσα στο Ιόνιο ο άνεμος είναι νότιος θα φτάσει τα 5-6 μποφόρ. Εξαιτίας και των νοτιάδων και του συννεφιασμένου ουράνιου θόλου ξεκινάμε στη Βόρεια Ελλάδα έχουμε θερμοκρασίες 8 βαθμούς ενώ όσο πηγαίνουμε πιο ότι ο υδράργυρος ανεβαίνει προσεγγίζοντας στις παραθαλάσσιες περιοχές και τους 18. Αργά το μεσημέρι η θερμοκρασία θα φτάσει τους 17 στα Βόρεια και τους 24 – 26 στα πιο νότια.

Στην Αττική η ημέρα θα ξεκινήσει με συννεφιές ενώ θα έχουμε και ηλιοφάνεια κατά διαστήματα αλλά το απόγευμα με τη νύχτα θα ξεκινήσουν οι βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία από 16-24.

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι βροχερός ειδικά στις πιο απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι δεν προβληματίζουν και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 19-20 βαθμούς το μεσημέρι.

Πρόγνωση για αύριο Τετάρτη 22-10-2025 ανά περιοχή

Μακεδονία, Θράκη

Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές.

Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές. Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 09 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιθανώς κατά τόπους ισχυρές.

Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιθανώς κατά τόπους ισχυρές. Άνεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ.

Νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 13 έως 21 και κατά τόπους 22 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές με πρόσκαιρες τοπικές βροχές.

Αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές με πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά και νότια τοπικά 5 μποφόρ.

Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά και νότια τοπικά 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη

Καιρός: Αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές με πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών.

Αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές με πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών. Άνεμοι : Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 4 και βαθμιαία τοπικά 5 μποφόρ.

: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 4 και βαθμιαία τοπικά 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 16 έως 23 και στην Κρήτη έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα Δωδεκάνησα μεμονωμένες καταιγίδες.

Νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα Δωδεκάνησα μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι : Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 13 έως 22 και στα Δωδεκάνησα από 16 έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός: Αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές με πιθανότητα πρόσκαιρων ασθενών βροχών.

Αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές με πιθανότητα πρόσκαιρων ασθενών βροχών. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 και βαθμιαία νότιοι έως 4 μποφόρ.

Μεταβλητοί 3 και βαθμιαία νότιοι έως 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές.

Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Άνεμοι: Νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την Πέμπτη 23-10-2025

Στα δυτικά, τις Κυκλάδες και το ανατολικό Αιγαίο νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Εξασθένηση των φαινομένων από τις απογευματινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές και βελτίωση από το απόγευμα.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στα δυτικά και βόρεια τους 20 με 22 και τοπικά 23 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 23 με 24 και τοπικά στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη τους 25 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την Παρασκευή 24-10-2025

Στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά, το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα βορειοδυτικά. Τα φαινόμενα από το από το απόγευμα θα εξασθενήσουν.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο νότιοι τοπικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.

Πρόγνωση για το Σάββατο 25-10-2025

Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες στο Ιόνιο και την Ήπειρο όπου είναι πιθανό να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πρόγνωση για την Κυριακή 26-10-2025

Στο Ιόνιο, στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες παροδικές νεφώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο.