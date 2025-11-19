Μαρουσάκης: Ραγδαία πτώση θερμοκρασίας έως 12 βαθμούς – Πότε έρχονται τα πρώτα χιόνια

Πτώση θερμοκρασίας και πρώτα χιόνια στα βουνά αναμένονται μετά το Σαββατοκύριακο, καθώς πολικές αέριες μάζες εισέρχονται στη χώρα, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Ειδικότερα, ο μετεωρολόγος του OPEN σημειώνει, ότι τα πρώτα αξιόλογα χιόνια θα κάνουν την εμφάνισή τους στα ορεινά, ενώ δεν αποκλείεται να κατέβουν και σε χαμηλότερα υψόμετρα, ιδιαίτερα στη βόρεια και βορειοδυτική Ελλάδα. Παράλληλα, οι βροχές θα συνεχιστούν στα βορειοδυτικά, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.

Σήμερα, ο καιρός παραμένει έντονα άστατος στη δυτική και βόρεια Ελλάδα, όπου πυκνές συννεφιές συνοδεύονται από βροχές και τοπικά ισχυρές καταιγίδες. Τα φαινόμενα παρουσιάζουν στασιμότητα στη βορειοδυτική Ελλάδα, το βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Μακεδονία, με τον κίνδυνο κατολισθήσεων και μικροπλημμυρικών επεισοδίων να είναι υψηλός τις επόμενες ημέρες.

Ανατολικότερα και νοτιότερα, οι βροχές υποχωρούν, με τις συννεφιές να εναλλάσσονται με διαστήματα ηλιοφάνειας. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοανατολικοί, φτάνοντας στο Αιγαίο τα επίπεδα θυέλλης (8 μποφόρ). Η θερμοκρασία σήμερα θα φτάσει τους 24 βαθμούς Κελσίου, ξεκινώντας από σχετικά χαμηλές πρωινές τιμές.

Το Σαββατοκύριακο, η θερμοκρασία θα υποχωρήσει κάτω από τους 20 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη βόρεια και βορειοδυτική Ελλάδα θα καταγραφούν μονοψήφιες τιμές, με πτώση της τάξης των 8-12 βαθμών Κελσίου.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική, δεν αναμένονται αξιόλογες βροχοπτώσεις έως το τέλος της εβδομάδας, με πιθανές μόνο τοπικές μπόρες και θερμοκρασία κοντά στους 23 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, ο καιρός θα είναι βαρύτερος, με πιθανότητα τοπικών βροχών, χωρίς όμως την ένταση των φαινομένων στη βορειοδυτική Ελλάδα. Ο υδράργυρος θα κυμανθεί λίγο κάτω από τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός των επόμενων ημερών

Αύριο Πέμπτη, τα έντονα φαινόμενα θα εντοπίζονται στη βορειοδυτική Ελλάδα, με ισχυρές καταιγίδες και βροχές. Την Παρασκευή, τα φαινόμενα θα επεκταθούν προς τα ανατολικά, ενώ το Σαββατοκύριακο αναμένονται χιονοπτώσεις σε ορεινές περιοχές της κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής χώρας, με την πολική αέρια μάζα να περνά οριακά από τα βορειότερα τμήματα της χώρας μας.

Η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ (19/11)

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες στο βόρειο Ιόνιο (κυρίως περιοχή Κέρκυρας, Παξών), την Ήπειρο και στα δυτικά και βόρεια τμήματα της Αιτωλοακαρνανίας.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα βορειοδυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στα νησιά του βορείου Ιονίου (κυρίως στην περιοχή Κέρκυρας και Παξών), την Ήπειρο και τα βόρεια και δυτικά τμήματα της Αιτωλοακαρνανίας τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές με πιθανότητα για ασθενείς βροχές.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, στα πελάγη έως 7 και στο βόρειο Αιγαίο τις πρωινές ώρες τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Θα φτάσει στα βόρεια τους 18 με 20 βαθμούς, στα υπόλοιπα τμήματα τους 21 με 23 και στα νότια τοπικά τους 24 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Νοτίων διευθύνσεων 4 με 5, στα ανατολικά 6 τοπικά 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από αργά το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες οι οποίες στο βόρειο Ιόνιο (κυρίως περιοχή Κέρκυρας, Παξών), την Ήπειρο και τα δυτικά και βόρεια τμήματα της Αιτωλοακαρνανίας θα είναι κατά τόπους ισχυρές. Στη δυτική Πελοπόννησο προβλέπονται λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και τις μεσημβρινές ώρες πιθανώς στα βόρεια τμήματα μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στη Θεσσαλία νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές προβλέπονται νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5, στα ανατολικά έως 6 και στην Εύβοια τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η ελάχιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις, στα νότια 4 με 5, στα βόρεια 6 με 7 και τις πρωινές ώρες τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με μικρή πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 6 και στα ανατολικά μέχρι το μεσημέρι τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ (20/11)

Στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Θεσσαλία και τη δυτική Στερεά βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανόν μέχρι το μεσημέρι κατά τόπους ισχυρές.

Στη Μακεδονία, τη Θράκη και το ανατολικό Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες κατά διαστήματα.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ μέχρι το μεσημέρι και στο Ιόνιο από τις απογευματινές ώρες 7 και πρόσκαιρα 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια τους 18 με 20 βαθμούς, στα υπόλοιπα τμήματα τους 21 με 23 και στα νότια τοπικά τους 24 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (21/11)

Στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανόν κατά τόπους ισχυρές.

Στη Θεσσαλία, τη Μακεδονία, τη Θράκη, το ανατολικό Αιγαίο και τη νότια Κρήτη αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κατά διαστήματα.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα κεντρικά και τα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα δυτικά και βόρεια πελάγη 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ (22/11)

Στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με βροχές κατά διαστήματα. Στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά θα εκδηλωθούν και καταιγίδες, πιθανόν κατά τόπους ισχυρές.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές με τοπικές βροχές στην ανατολική Πελοπόννησο και τη Θεσσαλία.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα ανατολικά και τα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα βόρειο Ιόνιο και το νοτιοανατολικό Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ (23/11)

Στα δυτικά άστατος καιρός με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία σε αισθητή πτώση στα δυτικά και τα βόρεια, σε μικρότερη πτώση στην υπόλοιπη χώρα.