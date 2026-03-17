Μαρουσάκης: Δύο κύματα κακοκαιρίας θα χτυπήσουν τη χώρα – Σήμερα το πρώτο με ασθενείς βροχές

Ο Μάρτης θα δείξει τις επόμενες ημέρες το άλλο του πρόσωπο με βροχές, πτώση της θερμοκρασίας, βοριάδες και ακόμα και χιόνια στα ορεινά. Όπως είπε ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, θα μας απασχολήσουν δύο κύματα κακοκαιρίας με το πρώτο να ξεκινά σήμερα, Τρίτη, να ολοκληρώνεται την Τετάρτη και να έχει ως κύριο χαρακτηριστικό τις ασθενείς βροχές.

Το δεύτερο και πιο σημαντικό κύμα αναμένεται να σχηματιστεί προς το βόρειο Ιόνιο και να κινηθεί νότια, ανατολικά περνώντας από τα νότια θαλάσσια τμήματα της χώρας, δίνοντας εντονότερες βροχές και πιο χειμωνιάτικο καιρικό σκηνικό.

Σήμερα, Τρίτη, περιμένουμε συννεφιές που κατά τόπους θα αρχίσουν σταδιακά να συνοδεύονται και από βροχές, πρώτα στα δυτικά τμήματα και από το απόγευμα-βράδυ και στα νότια της χώρας, απασχολώντας Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Κρήτη. Δεν αναμένεται, πάντως, να μας δώσει πολύ έντονα φαινόμενα.

Σε ό,τι αφορά στις θερμοκρασίες, παρατηρούμε μια διαφορά στην κεντρική ηπειρωτική χώρα και στα βόρεια, όπου είμαστε αρκετά χαμηλά τώρα το πρωί συγκριτικά με το νότιο κομμάτι της Ελλάδας, όπου ξεκινάμε πάνω από τους 11 βαθμούς Κελσίου. Φτάνοντας προς το μεσημέρι, ο υδράργυρος θα αγγίξει ακόμα και τους 19 βαθμούς στις ύψιστες τιμές του.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Συννεφιασμένος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική και από το βράδυ περιμένουμε κάποιες ήπιες βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως και 17 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη, επίσης θα έχουμε συννεφιές που σιγά σιγά θα γίνονται πιο πυκνές και θα δούμε ασθενείς βροχές. Ο υδράργυρος θα φτάσει μέχρι τους 15 βαθμούς.

Αύριο Τετάρτη, περνά το πρώτο κύμα κακοκαιρίας και σιγά σιγά σχηματίζεται το δεύτερο, με τα πρώτα φαινόμενα, αρκετά έντονα, να παρατηρούνται στα νησιά του Ιονίου.