Μαρουσάκης: Χωρισμένη στα δύο η χώρα – Πού θα έχουμε φθινόπωρο και πού άνοιξη

Μερικές βροχές, κυρίως προς την κεντρική, ανατολική και βόρεια χώρα θα σημειωθούν σήμερα Πέμπτη, ως μία μικρή παρένθεση στη γενικότερη καλοκαιρία, σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου του Οpen, Κλέαρχου Μαρουσάκη.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, περιμένουμε βροχοπτώσεις προς την περιοχή της Μακεδονίας, στη Θράκη, στις Σποράδες, στην ανατολική και νότια Θεσσαλία και τα φαινόμενα θα φτάσουν μέχρι και τη βόρεια Εύβοια.

Στην υπόλοιπη χώρα, ωστόσο, ο καιρός θα παραμείνει ανοιξιάτικος με υψηλές θερμοκρασίες.

Για ακόμα μία ημέρα, ο υδράργυρος θα είναι χαμηλά το πρωί και όσο φτάνουμε προς το μεσημέρι θα σκαρφαλώνει αρκετά επιβεβαιώνοντας το μεγάλο θερμοκρασιακό εύρος που παρατηρείται τις τελευταίες ημέρες.

Στην Αττική, περιμένουμε ηλιοφάνεια και ανοιξιάτικο καιρό με λίγα σύννεφα καθώς θα πηγαίνουμε προς το απόγευμα, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 19 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη, θα δούμε λίγες ασθενείς βροχές, όχι όμως κάτι αλλά η θερμοκρασία επίσης θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει έως και 17 βαθμούς.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Από αργά το απόγευμα λίγες νεφώσεις που τις βραδινές ώρες θα αυξηθούν, με τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως στα βόρεια.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες από τις μεσημβρινές ώρες. Σταδιακή βελτίωση το βράδυ.

Άνεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και από το απόγευμα βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες από τις μεσημβρινές ώρες. Το βράδυ τα φαινόμενα αρχικά στα δυτικά και βαθμιαία στις υπόλοιπες περιοχές θα εξασθενήσουν και τη νύχτα ο καιρός θα βελτιωθεί.

Άνεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και από το απόγευμα βορείων διευθύνσεων έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα βόρεια, με τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες τις απογευματινές ώρες στην Ήπειρο, κυρίως στα ορεινά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και από το απόγευμα δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και στο Ιόνιο τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες αρχικά στη Θεσσαλία και από το μεσημέρι στην ανατολική Στερεά και την Εύβοια, με τοπικές βροχές ή όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες από νωρίς το απόγευμα.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Από το απόγευμα στα νότια δυτικών διευθύνσεων τοπικά έως 5 μποφόρ, στρεφόμενοι από τα βόρεια σε βόρειοιυς βορειοανατολικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Από το βράδυ αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ. Από το απόγευμα δυτικών διευθύνσεων με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις, που βαθμιαία στα βόρεια θα πυκνώσουν και από νωρίς το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.