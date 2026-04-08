Μαρουσάκης: Χωρίς βροχές ο Επιτάφιος, με ψύχρα η Ανάσταση και… με 20άρια το Πάσχα

Με ήπιες καιρικές συνθήκες αναμένεται να κυλήσουν οι επόμενες ημέρες, σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου του OPEN, Κλέαρχου Μαρουσάκη. Παρά το γεγονός ότι ο ανοιξιάτικος καιρός θα κυριαρχήσει το μεγαλύτερο διάστημα, δεν θα λείψουν κάποιες σύντομες μεταβολές, ενώ η ψύχρα θα είναι αισθητή τις βραδινές ώρες των μεγάλων εορτών.

Για σήμερα, ο καιρός θα είναι καλός με την ηλιοφάνεια να κυριαρχεί για ακόμη ένα 24ωρο. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν κατά τόπους συννεφιές στον ηπειρωτικό κορμό, χωρίς όμως να επηρεάζουν σημαντικά το σκηνικό. Στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη δεν αναμένεται κάτι αξιόλογο, καθώς θα επικρατήσει ηλιοφάνεια καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Ο καιρός προς το Πάσχα

Τη Μεγάλη Πέμπτη το σκηνικό αλλάζει ελαφρώς, καθώς αναμένονται λίγες βροχές, όχι αξιόλογης έντασης, από το μεσημέρι προς το απόγευμα στην κεντρική, την ανατολική και τη βορειοανατολική χώρα. Τη Μεγάλη Παρασκευή οι καιρικές συνθήκες βελτιώνονται και οι βροχοπτώσεις περιορίζονται σημαντικά. Παρότι μέσα στο Αιγαίο, στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα βρέχει προς το μεσημέρι, το βράδυ κατά την περιφορά του Επιταφίου δεν αναμένονται βροχές, επιτρέποντας την ομαλή διεξαγωγή των ακολουθιών.

Ωστόσο, το Μεγάλο Σάββατο αναμένεται μια σύντομη μεταβολή του καιρού με λίγες βροχές στην κεντρική, την ανατολική και τη βόρεια χώρα, μεταξύ των πρωινών και των αργά απογευματινών ωρών. Η μεταβολή αυτή θα συνοδευτεί και από μικρή πτώση της θερμοκρασίας. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται το βράδυ της Ανάστασης, όπου οι πολίτες θα πρέπει να είναι καλά ντυμένοι, καθώς θα επικρατεί ψύχρα, ιδιαίτερα στα κεντρικά και βόρεια τμήματα.

Η Κυριακή του Πάσχα θα ξημερώσει με πολύ καλό και ανοιξιάτικο καιρό. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει, με τον υδράργυρο το μεσημέρι να φτάνει ακόμη και τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Το ίδιο ήπιο και ανοιξιάτικο σκηνικό θα διατηρηθεί και τη Δευτέρα του Πάσχα, ολοκληρώνοντας το εορταστικό τριήμερο με ιδανικές συνθήκες.