Μαρουσάκης: Αλλάζει ο καιρός από την επόμενη εβδομάδα – Έρχονται βροχές και ισχυροί άνεμοι

Αλλάζει σταδιακά το σκηνικό του καιρού τις επόμενες ημέρες, με περισσότερα σύννεφα και τοπικές βροχές, ενώ από την επόμενη εβδομάδα αναμένεται πιο ουσιαστική επιδείνωση.

Ειδικότερα, όπως επισημαίνει ο μετεωρολόγος του OPEN, Κλέαρχος Μαρουσάκης, ο καιρός θα αρχίσει να θυμίζει περισσότερο φθινόπωρο.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, μία νεφική μάζα κινείται σήμερα από τα νότια προς τα βορειοανατολικά τμήματα της χώρας, δημιουργώντας ένα πιο συννεφιασμένο σκηνικό. Δεν αποκλείεται μάλιστα να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές κυρίως στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, ενώ στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται να κυριαρχήσει ηλιοφάνεια.

Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Όπως αναφέρει ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, τις επόμενες ημέρες είναι πιθανό να εμφανιστούν τοπικές μπόρες κυρίως στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας και σε ορεινές περιοχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν γενικά ασθενείς, ωστόσο από το Σαββατοκύριακο αναμένεται ενίσχυση, φτάνοντας ακόμη και τα 7 μποφόρ στο εσωτερικό του Αιγαίου.

Σε ό,τι αφορά τη θερμοκρασία, νωρίς το πρωί θα επικρατεί ψύχρα κυρίως στο εσωτερικό της χώρας. Τις μεσημεριανές ώρες, ωστόσο, ο υδράργυρος θα φτάνει τους 18 με 20 βαθμούς Κελσίου σε πολλές περιοχές. Το μεγάλο ημερήσιο θερμοκρασιακό εύρος, σε συνδυασμό με τις απογευματινές μπόρες στα βουνά, αποτελεί χαρακτηριστικό της ανοιξιάτικης περιόδου.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με ηλιοφάνεια, ενώ κατά διαστήματα θα εμφανίζονται αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα φτάνουν έως και τα 6 μποφόρ, με τη θερμοκρασία να αγγίζει περίπου τους 18 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι.

Παρόμοιο θα είναι το σκηνικό και στη Θεσσαλονίκη, όπου θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες αραιές συννεφιές. Οι άνεμοι δεν αναμένεται να δημιουργήσουν προβλήματα, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει έως και τους 16 βαθμούς Κελσίου. Τις πρωινές ώρες, πάντως, θα επικρατεί αισθητή ψύχρα γύρω από το κέντρο της πόλης.

Έρχονται περισσότερες βροχές από την επόμενη εβδομάδα

Τις επόμενες ημέρες, στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας αλλά και στο εσωτερικό της Κρήτης, η ημέρα θα ξεκινά με έντονη ηλιοφάνεια. Προς το απόγευμα, όμως, θα αναπτύσσονται τοπικές μπόρες κυρίως στα βουνά της Πίνδου και της Πελοποννήσου.

Την Παρασκευή δεν αναμένεται ουσιαστική μεταβολή στο καιρικό μοτίβο, ενώ, αν σημειωθούν βροχές, θα περιοριστούν κυρίως σε ορεινές περιοχές της βόρειας ηπειρωτικής χώρας.

Από το Σαββατοκύριακο οι άνεμοι θα ενισχυθούν, ενώ από την επόμενη εβδομάδα αναμένεται σταδιακή αλλαγή στο καιρικό σκηνικό.

Όπως εξηγεί ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, το «ατμοσφαιρικό βουνό» που καλύπτει τη χώρα τις τελευταίες ημέρες θα αρχίσει να αποδιοργανώνεται, ανοίγοντας τον δρόμο για την έλευση περισσότερων κακοκαιριών.

Μέχρι και την επόμενη Τρίτη εκτιμάται ότι η χώρα θα μπει ξανά σε τροχιά βαρομετρικών χαμηλών, τα οποία θα φέρουν περισσότερες βροχές αλλά και ελαφρώς χαμηλότερες θερμοκρασίες. Η πτώση της θερμοκρασίας δεν αναμένεται να είναι ιδιαίτερα έντονη, καθώς τα επίπεδα παραμένουν ήδη υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, θα έχουμε άνοιξη μέχρι τη Δευτέρα και στη συνέχεια ο καιρός το γυρίζει λίγο προς το φθινόπωρο, για να φέρει περισσότερες βροχές και λίγο περισσότερο κρύο.

Η πρόγνωση του καιρού από τον Κλέαρχο Μαρουσάκη: