Λήμνος: “Βούλιαξε” από τις πλημμύρες το νησί, ακατάλληλο για πόση το νερό στη Μύρινα – Δείτε εικόνες και βίντεο

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Μεγάλες είναι οι καταστροφές από την κακοκαιρία που σάρωσε την Λήμνο τα ξημερώματα του Σαββάτου (21/02), με τις πλημμύρες να έχουν παρασύρει τα πάντα.

Οι εικόνες που έρχονται από τη Μύρινα της Λήμνου είναι αποκαρδιωτικές. Η κακοκαιρία μετέτρεψε μέσα σε λίγες ώρες τους δρόμους σε ορμητικά ρέματα, ενώ πολλές επιχειρήσεις πλημμύρισαν. Την ίδια ώρα αυτοκίνητα θάφτηκαν κάτω από τις λάσπες που έφεραν οι πλημμύρες, με τους ιδιοκτήτες να μην ξέρουν τι να κάνουν.

Λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, το νερό του δικτύου ύδρευσης της Μύρινας κρίθηκε ακατάλληλο για πόση, με τις αρχές να καλούν τους πολίτες να μην το χρησιμοποιούν για κατανάλωση ή παρασκευή τροφίμων μέχρι νεότερης ενημέρωσης.

Στην αγορά της Μύρινας, πλατεία ΚΤΕΛ και στους γύρω δρόμους, στα Καραμαλίδικα, αλλά και στη Λεωφόρο Δημοκρατίας, το νερό παρέσυρε χώματα, φερτά υλικά και ό,τι έβρισκε στο πέρασμά του.

Καταστηματάρχες στάθηκαν μπροστά στις περιουσίες τους ανήμποροι ενώ βιτρίνες, αποθήκες, επαγγελματικοί χώροι, και σπίτια γέμισαν λάσπη, την ώρα που κάτοικοι προσπαθούσαν με κουβάδες και σκούπες να σώσουν ό,τι μπορούσε να σωθεί.

Πάνω από 100 τόνοι νερού έπεσαν μόλις σε πέντε ώρες, διπλάσια επιβάρυνση σε σχέση με την κακοκαιρία «Bora» του Νοεμβρίου 2024 που είχε στοιχίσει στο νησί δύο ανθρώπους.

Την ώρα της έξαρσης του φαινομένου, η στάθμη του νερού μέσα στη Μύρινα έφτασε περίπου το ένα μέτρο.

Κακοκαιρία Λήμνος

