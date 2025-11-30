Κολυδάς: Νωρίτερα καταφτάνει η νέα κακοκαιρία με πολλές βροχές – Η πρόγνωση για το πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου

Νωρίτερα έρχεται η νέα κακοκαιρία με πολλές βροχές από τα μέσα της εβδομάδας, της πρώτης του Δεκεμβρίου.

Τα καιρικά φαινόμενα θα πλήξουν τις περισσότερες περιοχές της χώρας, όπως εκτιμά ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς.

Σε ανάρτησή του στο Facebook νωρίς το μεσημέρι της Κυριακής (30/11), ο Θοδωρής Κολυδάς επισημαίνει ότι η κακοκαιρία καταφτάνει νωρίτερα από ότι αναμενόταν με αρκετές βροχές σε πολλές περιοχές.

Σύμφωνα με τον γνωστό μετεωρολόγο, ο καιρός της πρώτης εβδομάδας του Δεκεμβρίου θα είναι βροχερός.

«Μετά από ένα διήμερο βελτίωσης, τα σημερινά δεδομένα επισπεύδουν την έλευση του συστήματος από τα δυτικά την Τρίτη προς Τετάρτη. Αύριο (σ.σ. 01.12.2025) θα έχουμε καλύτερη εικόνα για την εξέλιξη του καιρού.

Kατά τα άλλα διατηρείται το σκηνικό του καιρού με πολλές βροχές, κυρίως από τα μέσα της εβδομάδος και μετά στις περισσότερες περιοχές της χώρας».