MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΑΙΡΟΣ

Κολυδάς: Νωρίτερα καταφτάνει η νέα κακοκαιρία με πολλές βροχές – Η πρόγνωση για το πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Νωρίτερα έρχεται η νέα κακοκαιρία με πολλές βροχές από τα μέσα της εβδομάδας, της πρώτης του Δεκεμβρίου.

Τα καιρικά φαινόμενα θα πλήξουν τις περισσότερες περιοχές της χώρας, όπως εκτιμά ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς.

Σε ανάρτησή του στο Facebook νωρίς το μεσημέρι της Κυριακής (30/11), ο Θοδωρής Κολυδάς επισημαίνει ότι η κακοκαιρία καταφτάνει νωρίτερα από ότι αναμενόταν με αρκετές βροχές σε πολλές περιοχές.

Σύμφωνα με τον γνωστό μετεωρολόγο, ο καιρός της πρώτης εβδομάδας του Δεκεμβρίου θα είναι βροχερός.

«Μετά από ένα διήμερο βελτίωσης, τα σημερινά δεδομένα επισπεύδουν την έλευση του συστήματος από τα δυτικά την Τρίτη προς Τετάρτη. Αύριο (σ.σ. 01.12.2025) θα έχουμε καλύτερη εικόνα για την εξέλιξη του καιρού.

Kατά τα άλλα διατηρείται το σκηνικό του καιρού με πολλές βροχές, κυρίως από τα μέσα της εβδομάδος και μετά στις περισσότερες περιοχές της χώρας».

Θεόδωρος Κολυδάς Κακοκαιρία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ 5 ώρες πριν

Δόμνα Μιχαηλίδου: Κανείς δεν πίστευε ότι μία γυναίκα 7 μηνών έγκυος θα αναλάβει ένα υπουργείο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 7 ώρες πριν

Άδωνις Γεωργιάδης: Θέλω να ευχαριστήσω τον κ. Τσίπρα για τη διαφήμιση – Η “Ρώμη” είναι πιο ενδιαφέρον βιβλίο από την “Ιθάκη”

LIFESTYLE 1 ώρα πριν

Marseaux: Είχαμε αρκετές κόντρες με τον πατέρα μου γιατί είχε χαθεί η ισορροπία μέσα στο σπίτι

LIFESTYLE 23 ώρες πριν

Αναστασία Ζαννή για Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Tαυτίζομαι μαζί της σαν γυναίκα, έχει άστρο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 23 ώρες πριν

Τραγωδία στη Μεσαρά: Πέθανε ξαφνικά 63χρονος – Υπέστη ανακοπή την ώρα που μάζευε ελιές

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 1 ώρα πριν

Παραμένει κλειστή η Εθνική Οδός Αθηνών-Θεσσαλονίκης στο ύψος της Νίκαιας – Εκατοντάδες τρακτέρ στον δρόμο