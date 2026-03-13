MENOY

ΚΑΙΡΟΣ

Κολυδάς: “Φέρνει” φθινοπωρινές βροχές η επόμενη εβδομάδα – Ο καιρικός χάρτης

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ανοιξιάτικος θα είναι ο καιρός τις επόμενες ημέρες, με τη θερμοκρασία σε κανονικά επίπεδα πριν επιστρέψει το… φθινόπωρο.

Πιο αναλυτικά και σύμφωνα με ανάρτηση του μετεωρολόγου Θοδωρή Κολυδά, ο καιρός θα είναι ήπιος με θερμοκρασία σε κοντά για την εποχή επίπεδα, με την απαραίτητη ψύχρα ωστόσο την νύχτα.

Το σκηνικό του καιρού αναμένεται να αλλάξει από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας, καθώς διαφαίνονται βροχές στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια της χώρας έως και την Κυριακή.

Σύμφωνα με τον κ. Κολυδά, περιορισμένες θα είναι οι βροχοπτώσεις μέχρι και τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας.

Όπως προκύπτει από τα προγνωστικά στοιχεία του ευρωπαϊκού μοντέλου ECMWF, τα ύψη βροχής παραμένουν χαμηλά κι έτσι ο καιρός θα παραμείνει γενικά σταθερός τις επόμενες ημέρες.

Οι θερμοκρασίες δεν φαίνεται να παρουσιάζουν σημαντικές μεταβολές έως και την Τετάρτη, διατηρούμενες κοντά στα επίπεδα των τελευταίων ημερών.

Για το διάστημα που θα ακολουθήσει, τα προγνωστικά δεδομένα δείχνουν μια σαφή τάση πτώσης της θερμοκρασίας, η οποία ίσως να κινηθεί κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Θεόδωρος Κολυδάς

