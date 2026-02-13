MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΑΙΡΟΣ

Κολυδάς: Διήμερη “ηρεμία” και νέος γύρος βροχών από την Κυριακή – Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Μετά την άκρως βροχερή Τσικνοπέμπτη ο καιρός «ηρεμεί» όχι όμως για πολύ, καθώς από την Κυριακή (15/02) αναμένεται νέος γύρος καταιγίδων.

Ο καιρός σήμερα και αύριο θα επιστρέψει σε ήρεμους ρυθμούς, αλλά Κυριακή και Τρίτη δύο κύματα κακοκαιρίας με βροχές και καταιγίδες θα χτυπήσουν τη χώρα.

Οι βροχές της Κυριακής θα επηρεάσουν τα δυτικά και τα βόρεια σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά, όμως οι βροχές της Τρίτης αναμένεται να είναι πιο εκτεταμένες.

Να σημειωθεί ότι οι βροχές θα συνοδεύονται από νοτιάδες οι οποίοι στο Αιγαίο ενδέχεται τοπικά να φτάσουν τα 8 με 9 μποφόρ.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά:

«Η ατμόσφαιρα δείχνει να επιστρέφει σε πιο ήρεμους ρυθμούς. Η αστάθεια υποχωρεί σταδιακά στα ανατολικά από το απόγευμα, όμως ο καιρός δεν θα μείνει για πολύ σταθερός, καθώς νέα επεισόδια βροχοπτώσεων αναμένονται την Κυριακή και εκ νέου την ερχόμενη Τρίτη.

Οι βροχές της Κυριακής θα επηρεάσουν κυρίως τα δυτικά και τα βόρεια τμήματα της χώρας, ενώ το σύστημα της Τρίτης εμφανίζεται πιο οργανωμένο και αναμένεται να απασχολήσει το μεγαλύτερο μέρος της επικράτειας, πριν τα φαινόμενα εξασθενήσουν και σταδιακά σταματήσουν.

Από πλευράς ανέμων, το κύριο στοιχείο προσοχής εντοπίζεται στους ενισχυμένους νοτιάδες της Κυριακής, οι οποίοι στο Αιγαίο ενδέχεται τοπικά να φτάσουν τα 8 με 9 μποφόρ. Την Τρίτη, οι άνεμοι θα στραφούν σε δυτικούς-βορειοδυτικούς, παραμένοντας κατά τόπους ισχυροί.

Η θερμοκρασία την Κυριακή θα κινηθεί σε ιδιαίτερα υψηλά για την εποχή επίπεδα, αγγίζοντας ακόμη και τους 20°C. Από την Τρίτη και στη συνέχεια θα σημειώσει πτώση, διατηρούμενη ωστόσο στους 16 με 17°C, τιμές που παραμένουν πάνω από τα κλιματικά κανονικά επίπεδα.

Οι φετινές Αλκυονίδες ημέρες μπορεί να μην έκαναν αισθητή την παρουσία τους, όμως η ατμόσφαιρα “αντάμειψε” τη χώρα με πολύτιμα αποθέματα νερού».

Θεόδωρος Κολυδάς Κακοκαιρία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 21 ώρες πριν

Φρίκη στη Γαλλία: Βρέθηκαν δύο νεκρά μωρά σε καταψύκτη, το ένα το βρήκε ο πατέρας της οικογένειας

ΔΙΕΘΝΗ 22 ώρες πριν

Η Ζαχάροβα αποκάλεσε τον Καποδίστρια “Ρώσο πολιτικό” – Καμία αναφορά στην ελληνικότητά του

ΚΑΙΡΟΣ 1 ώρα πριν

Κολυδάς: Διήμερη “ηρεμία” και νέος γύρος βροχών από την Κυριακή – Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

ΔΙΕΘΝΗ 18 ώρες πριν

Ιταλία: Αφηρημένος άνδρας πέταξε στα σκουπίδια ράβδους χρυσού αξίας 120.000 ευρώ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Τρεις όμοροι δήμοι μαζί για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων

ΥΓΕΙΑ 23 ώρες πριν

ΦΣΘ: Αρχίζει η διάθεση των φαρμάκων υψηλού κόστους από τα φαρμακεία της γειτονιάς