Κέρκυρα: Πλημμύρισε το Λιστόν από την κακοκαιρία – Μεγάλες ζημιές σε δρόμους του νησιού, δείτε βίντεο και εικόνες

THESTIVAL TEAM

Πολλά προβλήματα προκάλεσε η έντονη βροχόπτωση το βράδυ της Πέμπτης (12/02) στην Κέρκυρα, με πλημμύρες και ζημιές σε δρόμους.

Από την βροχόπτωση στην Κέρκυρας πλημμύρισε το Λιστόν, ενώ προκλήθηκαν και αρκετές ζημιές στο οδικό δίκτυο σε διάφορα σημεία του νησιού.

Δείτε βίντεο:

Τα νερά στο Λιστόν κάλυψαν μεγάλα τμήματα της πλατείας, ενώ οι δρόμοι και τα πεζοδρόμια μετατράπηκαν σε ποτάμια.

Παράλληλα στην παραλία του Παραμόνα κατέρρευσε ένα τμήμα του τοιχίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι η παραλία είχε αρκετά προβλήματα μετά την κακοκαιρία του μπάλου το 2021 και είχαν γίνει προσπάθειες να αποκατασταθούν οι ζημιές.

Σύμφωνα με το corfutvnews, μεγάλη προσοχή χρειάζεται και στον δρόμο προς τους Αρκαδάδες, καθώς από το βράδυ της Πέμπτης (12/02) έχει σημειωθεί καθίζηση του δρόμου.

Με το πρώτο φως της ημέρας οι κάποιοι είδαν ότι έναν μεγάλο μέρος του δρόμου έχει ανοίξει.

Επικίνδυνος είναι και ο δρόμος προς τους Πάγους στη βόρεια Κέρκυρα, καθώς στην άκρη έχει υποστεί καθίζηση.

