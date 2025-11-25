MENOY

Κέρκυρα: Κλειστά τα σχολεία αύριο λόγω κακοκαιρίας

|
THESTIVAL TEAM

Κλειστά θα είναι αύριο Τέταρτη (26/11) τα σχολεία και οι δημοτικοί παιδικοί σταθμοί στην κεντρική Κέρκυρα μετά από απόφαση του δήμου.

Σήμερα το απόγευμα συνεδρίασε το συντονιστικό όργανο, τόσο του δήμου, όσο και της περιφέρειας μετά και την πρόγνωση για έντονα καιρικά φαινόμενα που αναμένεται να εκδηλωθούν στο νησί από τα ξημερώματα της Τετάρτης.

Σημειώνεται ότι το νησί βρίσκεται σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού έως και την Παρασκευή.

Η ανακοίνωση από το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας:
«Κλειστά θα παραμείνουν αύριο, Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025, όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων.

Η απόφαση ελήφθη κατά την έκτακτη συνεδρίαση του Τοπικού Επιχειρησιακού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (ΤΕΣΟΠΠ), που πραγματοποιήθηκε στο παλαιό Δημαρχείο της πόλης. Κατά τη συνεδρίαση εξετάστηκαν η επιχειρησιακή ετοιμότητα και τα μέτρα άμεσης αντιμετώπισης, καθώς η περιοχή έχει τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) λόγω του έντονου κύματος κακοκαιρίας που αναμένεται το προσεχές τριήμερο, με μεγάλα ύψη βροχόπτωσης σε συνδυασμό με ισχυρούς ανέμους.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου βρίσκονται ήδη σε αυξημένη ετοιμότητα, έχοντας προχωρήσει σε παρεμβάσεις για τη διευκόλυνση της απορροής των ομβρίων υδάτων. Το κλείσιμο των σχολείων αποφασίστηκε προληπτικά, προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν δυσχέρειες στις μετακινήσεις των μαθητών δεδομένων των μετεωρολογικών προβλέψεων για περαιτέρω επιδείνωση των καιρικών φαινομένων».

Κακοκαιρία Κέρκυρα

