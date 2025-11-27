Κατολίσθηση λόγω της κακοκαιρίας στα Τζουμέρκα λίγα μέτρα δίπλα από τα σπίτια

Κατολίσθηση σημειώθηκε σήμερα το πρωί στην Άγναντα στα Τζουμέρκα, εξαιτίας του σφοδρού κύματος κακοκαιρίας και των συνεχών, έντονων βροχοπτώσεων.

Η κατολίσθηση είναι σε αγροτεμάχια του οικισμού και σε απόσταση 50 περίπου μέτρων από κατοικίες, ενώ κατά τη διάρκεια της νύχτας κατέρρευσε ένα μεγάλο τοιχίο σε ακάλυπτο χώρο, ανάμεσα σε ξενοδοχείο και σπίτια χωρίς να προκληθούν ζημιές.

Ο Δήμαρχος, Χρήστος Χασιάκος, είπε στο Epiruspost ότι η κατάσταση στην περιοχή παραμένει δύσκολη. Μηχανήματα και συνεργεία συνεχίζουν να δουλεύουν πυρετωδώς για να αντιμετωπίσουν άμεσα προβλήματα και να αποκαταστήσουν δρόμους και δίκτυα.