Κατέρρευσε τοιχίο και καταπλάκωσε αυτοκίνητα στην Κέρκυρα – Προβλήματα στη Λακωνία από την κακοκαιρία

|
THESTIVAL TEAM

Kύμα κακοκαιρίας με ισχυρούς ανέμους και έντονη βροχόπτωση, πλήττει από το απόγευμα την Κέρκυρα.

Στο κέντρο της πόλης ξεριζώθηκε αιωνόβιο δένδρο και κατέρρευσε τμήμα τοιχίου παλιών οχυρώσεων με αποτέλεσμα να καταπλακωθούν 3 αυτοκίνητα στην οδό Στεφάνου Πάδοβα. Αυτή ώρα στο σημείο επιχειρούν η Πυροσβεστική και η Πολιτική Προστασία του Δήμου, όπως αναφέρει το ΑΠΕ – ΜΠΕ.

Οι κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν πως ήταν αναμενόμενο το συμβάν καθώς το τοιχίο είχε κλήση, εδώ και πάρα πολύ καιρό.

Πλημμυρικά φαινόμενα, έχουν δημιουργηθεί σε δρόμους περιφερειακά της πόλης κοντά στο αεροδρόμιο και το λιμάνι. Επίσης, μεγάλα ύψη βροχής σημειώνονται στην Βόρεια Κέρκυρα.

Προβλήματα στη Λακωνία

Προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία και στη Λακωνία με πλημμύρες και υπερχείλιση ρεμάτων στην ευρύτερη περιοχή των Μολάων. Σύμφωνα με το notospress.gr, oι χείμαρροι στον κάμπο των Μολάων «φούσκωσαν», με αποτέλεσμα τα νερά να καλύψουν τμήματα της Εθνικής Οδού Μολάων – Συκιάς.

Στο γεφύρι της Μεταμόρφωσης, το νερό είχε φτάσει στο ύψος του δρόμου, ενώ μηχανήματα του Δήμου Μονεμβασίας απομάκρυναν φερτά υλικά. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, μεγάλοι όγκοι νερού κατέβηκαν από τη Γκαγκανιά προς τους Μολάους.

Στην περιοχή μεταξύ Μολάων και Νιάτων, όχημα παρασύρθηκε από τα νερά και ο οδηγός σώθηκε. Η βροχή προκάλεσε πλημμύρες σε καλλιέργειες, ενώ στην Απιδιά η βροχόπτωση έφτασε τα 79,2 χιλιοστά.

Κακοκαιρία Κέρκυρα

