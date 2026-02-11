Καντερές: Κακοκαιρία μέχρι το τέλος της εβδομάδας σε τρία κύματα – Οι μέρες που θα βρέχει

Την δική του εκτίμηση για την εξέλιξη του καιρού τις επόμενες ημέρες κατέθεσε ο πρώην διευθυντής προγνώσεων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, Νίκος Καντερές, σκιαγραφώντας το σκηνικό έως το τέλος της εβδομάδας και παραθέτοντας τα δεδομένα για την Τσικνοπέμπτη.

Όπως επισημαίνει μιλώντας στο protothema.gr, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα η χώρα θα βρεθεί υπό την επιρροή τριών διαδοχικών ατμοσφαιρικών διαταραχών, οι οποίες αναμένεται να φέρουν εκτεταμένες και κατά τόπους έντονες βροχοπτώσεις σε αρκετές περιοχές.

Πώς θα χτυπήσουν τα τρία κύματα κακοκαιρίας

Σύμφωνα με τον ίδιο, «οι νέες ατμοσφαιρικές διαταραχές θα επηρεάσουν τη χώρα έως το τέλος της εβδομάδας και θα είναι ενισχυμένες λόγω του αεροχειμάρρου.

Η πρώτη, από απόψε προς αύριο, Τσικνοπέμπτη, θα δώσει βροχές και καταιγίδες. Κατά τη διάρκεια της Τσικνοπέμπτης ο καιρός θα ανοίξει, όμως από το βράδυ έρχεται ισχυρότερη διαταραχή, με βροχές σε όλη τη χώρα, οι οποίες θα διατηρηθούν έως το μεσημέρι-απόγευμα της Παρασκευής.

Η τρίτη διαταραχή αναμένεται από το Σάββατο προς την Κυριακή και θα επηρεάσει κυρίως τη δυτική, κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Όλες προέρχονται από τον Ατλαντικό».

Παράλληλα, επισημαίνει ότι από την επόμενη εβδομάδα αναμένεται σταδιακή βελτίωση: «Από εβδομάδα ο καιρός βελτιώνεται κάπως και δεν φαίνεται να έχουμε νέα διαταραχή έως την άλλη Πέμπτη-Παρασκευή, με τον καιρό να δείχνει πιο στεγνός. Ίσως, όμως ο Φεβρουάριος να μας αποχαιρετήσει με μια ψυχρή εισβολή, αλλά ακόμα είναι πολύ νωρίς να πούμε κάτι τέτοιο».

Κλείνοντας ο μετεωρολόγος υπενθύμισε και τα περσινά δεδομένα, συγκρίνοντας τις συνθήκες: «Πέρυσι είχαμε ήδη δύο ψυχρές εισβολές, με θερμοκρασίες στους 10 βαθμούς στην Αθήνα και 8 στη Θεσσαλονίκη, ενώ στη Δράμα καταγράφηκαν -10 βαθμοί, στο Νευροκόπι -9 και στην Καβάλα -6.»