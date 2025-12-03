MENOY

“Καμπανάκι” Τσατραφύλλια προς τους αγρότες στα μπλόκα: “Έρχονται ακραία φαινόμενα, δείξτε προσοχή”

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Την προσοχή των αγροτών που βρίσκονται στα μπλόκα αυτές τις ημέρες λόγω των κινητοποιήσεων τους, για την επερχόμενη κακοκαιρία και ειδικά για αύριο Πέμπτη (04/12), εφιστά ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας.

Ο μετεωρολόγος με ανάρτηση που έκανε το μεσημέρι της Τετάρτης απευθυνόμενος στους αγρότες, γράφει «ότι η επερχόμενη κακοκαιρία στα μπλόκα σας, κυρίως στην κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία θα έχει ακραία χαρακτηριστικά (πολύ ισχυρές καταιγίδες, κεραυνούς , χαλάζι, μπουρίνια).

Πρέπει να δείξετε την απαιτούμενη προσοχή κυρίως από την Πέμπτη το απόγευμα μέχρι την Παρασκευή το βράδυ», καταλήγει η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια.

