Κακοκαιρία: Μήνυμα του 112 για το Βόρειο Αιγαίο – “Προσοχή στις μετακινήσεις σας μέχρι το πρωί της Δευτέρας”

Στις 12 το μεσημέρι της Κυριακής 1 Φεβρουαρίου ήχησε μήνυμα της Πολιτικής Προστασίας σε όλα τα νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Οι κάτοικοι καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως αναγκαίες και συστήνετε να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

«Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να εκδηλωθούν στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου από σήμερα το μεσημέρι έως το πρωί της Δευτέρας περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες», αναφέρει το μήνυμα.