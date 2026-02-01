MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία: Μήνυμα του 112 για το Βόρειο Αιγαίο – “Προσοχή στις μετακινήσεις σας μέχρι το πρωί της Δευτέρας”

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Στις 12 το μεσημέρι της Κυριακής 1 Φεβρουαρίου ήχησε μήνυμα της Πολιτικής Προστασίας σε όλα τα νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Οι κάτοικοι καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως αναγκαίες και συστήνετε να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

«Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να εκδηλωθούν στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου από σήμερα το μεσημέρι έως το πρωί της Δευτέρας περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες», αναφέρει το μήνυμα.

Κακοκαιρία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΕΘ 21 λεπτά πριν

Έρχεται δυναμική η 31η Agrotica στη ΔΕΘ στις 12 Μαρτίου

ΔΙΕΘΝΗ 21 ώρες πριν

Ελβετία: Στους 41 ανέβηκε ο αριθμός των νεκρών από την πυρκαγιά σε μπαρ στο Κραν-Μοντανά

MEDIA NEWS 5 ώρες πριν

Ο Gio αποχώρησε οικειοθελώς από το Survivor – “Ελπίζω να τους έκανα όλους περήφανους, να γούσταραν την παρέα μου”

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 18 ώρες πριν

Φαλακρό: Εγκλωβισμένοι παραμένουν δεκάδες επισκέπτες στο χιονοδρομικό κέντρο, ανάμεσά τους μία οικογένεια με βρέφος

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 17 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Αίσιο τέλος στην εξαφάνιση 24χρονου από τις Συκιές – Τον βρήκαν φίλοι του στο κέντρο

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 7 ώρες πριν

“Θα παλεύουμε μέχρι να φτάσουμε στη δόξα”: Η ανάρτηση του Ρίτσαρντ Σιάο για τη νίκη του Άρη επί του Παναθηναϊκού