Κακοκαιρία με πιθανή “γραμμή λαίλαπας” από τη Θράκη μέχρι την Πελοπόννησο προβλέπει ο Καλλιάνος

Μετά την πρόσκαιρη ύφεση που θα παρουσιάσει ο καιρός αύριο Πέμπτη (ημέρα κατά την οποία θα επικρατήσουν μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας στις περισσότερες περιοχές της χώρας και μόνο προς το βράδυ θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα βορειοδυτικά), τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία συγκλίνουν στην εκ νέου επιδείνωση του καιρού την Παρασκευή και το Σάββατο, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιάννη Καλλιάνο.

Αίτιο της μεταβολής αυτής θα αποτελέσει η κίνηση ενός βαρομετρικού χαμηλού από την κεντρική Μεσόγειο προς τον ελλαδικό χώρο. Σύμφωνα με τον κ. Καλλιάνο, το σύστημα αυτό, πλούσιο σε υγρασία και δυναμική αστάθεια, αναμένεται την Κυριακή να μετατοπιστεί προς τις περιοχές της Τουρκίας. Κατά τη διάρκεια της ανατολικής του πορείας, θα ενεργοποιήσει και εκτεταμένες νεφώσεις κατακόρυφης ανάπτυξης (Cumulonimbus-3, Cumulonimbus-9, Tower Cumulus), ικανές να δώσουν βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας.



Επηρεάζεται και η Αττική

Ο μετεωρολόγος προβλέπει πως τα φαινόμενα των βροχοπτώσεων θα ξεκινήσουν από πολύ νωρίς το πρωί της Παρασκευής στα βόρεια και βορειοδυτικά τμήματα -κυρίως στην Ήπειρο, τη δυτική Μακεδονία και τα νησιά του Ιονίου- και γρήγορα θα επεκταθούν στα υπόλοιπα δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.

Από τις βραδινές ώρες της Παρασκευής προς τα ξημερώματα του Σαββάτου, οι βροχές και οι καταιγίδες αυτές, καθώς θα εκδηλωθούν και σε ανατολικές ηπειρωτικές περιοχές (Ανατολική Στερεά – Αττική, Ανατολική Πελοπόννησος) θα επηρεάσουν και περιοχές του Αιγαίου.

Πιθανός σχηματισμός γραμμής λαίλαπας (squall line) από τη Θράκη μέχρι την Πελοπόννησο

Ο κ. Καλλιάνος αναφέρει πως υπάρχει αυξημένη πιθανότητα σχηματισμού γραμμής λαίλαπας (squall line) κατά τις απογευματινές και βραδινές ώρες της Παρασκευής. Η γραμμή λαίλαπας αποτελεί μορφή νεφικού συστήματος κατακόρυφης ανάπτυξης και συνίσταται σε μία γραμμική ή ζωνική διάταξη οργανωμένων καταιγίδων. Στα μετεωρολογικά ραντάρ φαίνονται ως ζώνες υψηλής ανακλαστικότητας, λόγω της έντασης των υετικών φαινομένων.

Στην προκειμένη περίπτωση, εφόσον επιβεβαιωθεί η δυναμική σύγκλιση των μαζών αέρα (υπάρχει μικρή πιθανότητα και μη-σχηματισμού squall line), η πιθανή γραμμή λαίλαπας ενδέχεται να εκτείνεται από τη Θράκη ή το βορειοανατολικό Αιγαίο, να διέρχεται από τις Σποράδες, την Εύβοια και την Αττική και να συνεχίζει προς την ανατολική και νοτιοανατολική Πελοπόννησο, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο. Η κίνησή της εκτιμάται ότι θα είναι από τα βορειοδυτικά προς τα νοτιοανατολικά.

Broken ή continuous squall line

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, το μήκος ενός τέτοιου σχηματισμού μπορεί να φτάσει από 100 χιλιόμετρα έως και αρκετές εκατοντάδες χιλιόμετρα, ενώ ο χρόνος ζωής του είναι συνήθως από λίγες ώρες έως και σχεδόν μισή μέρα. Συνοδεύεται αρκετές φορές από ριπαίους ανέμους που μπορούν τοπικά να αγγίξουν τα 8-9 μποφόρ, σχετική έως και απότομη πτώση θερμοκρασίας, έντονες βροχοπτώσεις ή και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Η διάταξη μπορεί να είναι συμπαγής (continuous squall line) ή και σπασμένη (broken squall line). Με βάση τα τρέχοντα δεδομένα, το βράδυ της Παρασκευής έως και το Σάββατο το πρωί, τα φαινόμενα στο ενδέχεται να εμφανιστούν σε πιο σπασμένη μορφή και ως συμπαγείς και συνεχόμενες – εκτεταμένες νεφικές μάζες, όπως προβλέπει ο κ. Καλλιάνος.

Σύμφωνα με τον Γιάννη Καλλιάνο, πρόκειται για έναν μετεωρολογικό μηχανισμό που έχει καταγραφεί κατ’ επανάληψη στην Ελλάδα και εντάσσεται στα συνήθη φαινόμενα της ψυχρής περιόδου. Παρ’ όλα αυτά, η ένταση και ο πραγματικός του αντίκτυπος εξαρτώνται από τη δυναμική του συστήματος και τη γεωγραφική του ανάπτυξη. Τα στοιχεία αυτά θα αποσαφηνιστούν με μεγαλύτερη βεβαιότητα όσο μειώνεται ο χρονικός ορίζοντας της πρόγνωσης και ενισχύεται η επιβεβαίωση της παρατήρησης (nowcasting).

Η πρόγνωση για την Καθαρά Δευτέρα

Την Κυριακή ο καιρός θα παραμείνει σχετικά άστατος κυρίως στα κεντρικά και νότια τμήματα (τοπικές βροχές ασθενούς έως και μέτριας έντασης), ενώ από την Καθαρά Δευτέρα αναμένεται σταδιακή βελτίωση, σύμφωνα με τον κ. Καλλιάνο. Την Καθαρά Δευτέρα η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε σχετικά ήπια για την εποχή επίπεδα, φτάνοντας κατά μέση τιμή τους 16-18 βαθμούς Κελσίου ενώ οι άνεμοι θα στραφούν σε βόρειους 4-6 μποφόρ και τοπικά έως 7 στο Αιγαίο.



Γνώριμη η squall line

«Οφείλω να διατηρήσω μια επιστημονική επιφύλαξη, διότι η ακριβής οργάνωση και δομή μιας πιθανής γραμμής λαίλαπας εξαρτάται από λεπτές ατμοσφαιρικές παραμέτρους που αποσαφηνίζονται μόλις λίγες ώρες πριν την εκδήλωση του φαινομένου. Εάν τελικά επιβεβαιωθεί ο σχηματισμός της -έστω και σε σπασμένη μορφή και όχι ως πλήρως συμπαγής γραμμή- κατά το διάστημα από το απόγευμα της Παρασκευής έως τις πρωινές ώρες του Σαββάτου, θα πρόκειται για ένα φαινόμενο πολύ γνώριμο για τον Ελλαδικό χώρο», σημειώνει ο κ. Καλλιάνος.

Ταυτόχρονα σημειώνει ότι παρόμοιες διατάξεις οργανωμένων καταιγίδων παρατηρούνται κάθε χρόνο αρκετές φορές και δεν συνιστούν κάτι πρωτοφανές ή ακραίο φαινόμενο για την Ελλάδα. «Ωστόσο, η χωρική τους ανάπτυξη, η δυναμική τους οργάνωση και η εντυπωσιακή γραμμική τους δομή (είτε συνεχής, είτε σπασμένη) είναι στοιχεία που πάντοτε προκαλούν μετεωρολογικό ενδιαφέρον», αναφέρει.