Κακοκαιρία: Ήχησε το 112 σε τέσσερις περιοχές της δυτικής Ελλάδας – “Περιορίστε τις μετακινήσεις σας”

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Έντονα καιρικά φαινόμενα θα πλήξουν τις περισσότερες περιοχές της χώρας την Κυριακή με βροχές και καταιγίδες. Ήδη επτά περιφέρειες να έχουν τεθεί σε κατάσταση Red Code ενώ το βράδυ του Σαββάτου το 112 έστειλε μήνυμα στους κατοίκους της Αχαΐας, της Ηλείας, της Ζάκυνθου και της Κεφαλονιάς για να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους.

«Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται στις Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας Ηλείας Ζακύνθου, Κεφαλονιάς, περιορίστε τις μετακινήσεις σας από απόψε έως τις πρωινές ώρες της Κυριακής 01-02-2026. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρει το μήνυμα του 112.

Από τα μεσάνυχτα θα αρχίσει να επηρεάζεται η Δυτική Ελλάδα και μέχρι τα ξημερώματα θα εκδηλώνονται ισχυρές καταιγίδες σε Ήπειρο, δυτική Στερεά και δυτική Πελοπόννησο, σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά.

